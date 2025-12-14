الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة بنها: محو أمية 4312 مواطنا خلال شهر نوفمبر

د. ناصر الجيزاوي
د. ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، فيتو
18 حجم الخط

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، أن الجامعة نجحت فى محو أمية 4312 دارس وفقًا لنتائج خلال شهر نوفمبر 2025، والتى أعلنتها الهيئة العامة لتعليم الكبار.

 

جامعة بنها تحصد المركز الأول في مسابقة بحثية حول مناهضة العنف ضد المرأة

تعيين طه عاشور نائبا لرئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

رئيس جامعة بنها: محو أمية 4312 مواطنا خلال شهر نوفمبر

وأكد "ناصر الجيزاوي" أن الجامعة تولي ملف محو الأمية اهتماماَ كبيراَ وتتولى تنفيذ المشروع، وذلك من خلال كوادرها البشرية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب لمحو أمية لمواطنى محافظة القليوبية بإشراف المتخصصين بالجامعة والمشاركين في المشروع.

الجيزاوي: التأكيد على استغلال إمكانات الجامعة والاستفادة من قدراتها لدعم خطط الدولة

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم التأكيد على استغلال إمكانات الجامعة والاستفادة من قدراتها لدعم خطط الدولة والمشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار وذلك في إطار دور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة لخدمة المجتمع المحلي ومتابعة تنفيذ خطة الدولة لإعلان "مصر بلا أمية" تحقيقا لأهداف خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

من جانبه، قال الدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة: إن الجامعة حريصة على المشاركة في الحملة القومية لمحو الأمية التي تتبناها الدولة، وذلك بمشاركة عدد من الكليات العلمية والأدبية بالجامعة، وذلك إيمانا بدور الجامعة وكلياتها ومراكزها البحثية في المشاركة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال المساهمة في القضايا القومية، وعلى رأسها قضية الأمية لما تمثله من مخاطر حقيقية على نمو وتطور المجتمع المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي مناهضة العنف ضد المرأة ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ناصر الجيزاوي محافظة ا

مواد متعلقة

جامعة بنها تحصد المركز الأول في مسابقة بحثية حول مناهضة العنف ضد المرأة

لمخالفة اللوائح والسلوك، فصل طالبين بكلية التمريض في جامعة بنها لمدة عام

تفاصيل مشاركة طلاب جامعة بنها الأهلية في معرض «إيديكس 2025»

جامعة بنها الأهلية تطلق سلسلة رحلات علمية لطلاب كلية علوم الطاقة

الأكثر قراءة

وزير الداخلية يعتمد نتيجة المقبولين في كلية الشرطة

خلال ساعات، وزارة الداخلية تعلن نتيجة القبول فى كلية الشرطة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

حصاد 2025، مصر تصنع السلام وتقود مسار إنهاء حرب غزة والتوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية (صور)

جامعة القاهرة تنظم زيارة إلى "دار أهل مصر الطيبين" بإمبابة

انطلاق منتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات في الرياض بحضور جوتيريش

مقتل مسلح وإصابة الآخر، تفاصيل جديدة بواقعة إطلاق نار على حفلة حانوكا في أستراليا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

طن السلفات يرتفع 400 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خطوات إقامة دعوى الطلاق للضرر والمستندات المطلوبة وحالات الرفض

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. تقي الدين الراصد، رائد التكنولوجيا والهندسة

لا يحتاجون إليها، علي جمعة يكشف سر عدم الصلاة على الشهداء

تفسير حلم حلق اللحية في المنام وعلاقته بزوال الهموم والأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads