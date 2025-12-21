الأحد 21 ديسمبر 2025
تشكيل منتخب جزر القمر لمواجهة المغرب في افتتاح كأس أمم أفريقيا

أعلن الإيطالي ستيفانو كوزين، مدرب منتخب جزر القمر، عن تشكيل فريقه لخوض مباراة المغرب، مساء اليوم الأحد، في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025، والتي تستمر حتى 18 يناير 2026.

تشكيل منتخب جزر القمر أمام المغرب

حراسة المرمى: يانيك باندور.

خط الدفاع: يانيس كاري - أحمد صليحي - كينان تويبيبو - إسماعيل بورا.

خط الوسط: زيدو يوسف - بنجالود يوسف - إياد محمد - فايز سليماني.

خط الهجوم: رفيقي سعيد - يوسف مشنجاما.

تشكيل منتخب المغرب ضد جزر القمر

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: نصير مزراوي، أنس صلاح، نايف أكرد، رومان سايس.

خط الوسط: سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، نائل العيناوي.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، سفيان رحيمي، إسماعيل الصيباري.

تاريخ مواجهات منتخب المغرب ضد جزر القمر

‎يعود أول احتكاك رسمي بين المنتخبين إلى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019، حين استقبل المنتخب المغربي نظيره القمري بالرباط، ونجح في تحقيق فوز صعب بهدف دون رد، في مباراة طبعها التسرع الهجومي أسود الأطلس والانضباط الدفاعي للضيوف.

وفي لقاء الإياب، فُرض التعادل الإيجابي (2-2) على منتخب المغرب، بعدما وجد نفسه متأخرًا بهدفين، قبل أن يعود في النتيجة.

وتجدد الموعد بين المنتخبين في الجولة الثانية من دور مجموعات نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، حيث أكد أسود الأطلس تفوقهم، وحققوا فوزًا بثنائية نظيفة، في مباراة أظهر فيها المنتخب المغربي نضجًا تكتيكيًا وتحكمًا في نسق اللعب، مقابل محاولات متواضعة لمنتخب جزر القمر، الذي كان يعيش واحدة من أولى تجاربه القارية الكبرى.

وفي 2 ديسمبر الحالي 2025، خلال نهائيات كأس العرب في قطر، فاز منتخب المغرب بنتيجة 3–1 على جزر القمر.

