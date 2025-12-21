أغرب 5 مشاهد بتاريخ كأس أمم أفريقيا.. إطلاق نار وسحر أسود.. حكم يغير كرة المباراة 3 مرات في 5 دقائق.. وآخر يُنهي اللقاء مرتين قبل انتهاء الماتش

18 حجم الخط

يترقب عشاق كرة القدم في القارة السمراء والعالم، افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والتي تستضيفها المغرب، بداية من مساء اليوم الأحد، وحتى 18 يناير المقبل.

حيث يفتتح منتخب المغرب مشواره في النسخة الـ35 بمواجهة منتخب جزر القمر.

وتُقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبًا إفريقيًا، في نسخة تُعد من الأقوى على مستوى المنافسة والتنظيم.

ويخوض المنتخب المغربي منافسات البطولة ضمن المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه منتخبات: جزر القمر، ومالي، وزامبيا.

أغرب 5 مشاهد في تاريخ كأس أمم أفريقيا

وشهد تاريخ كأس الأمم الأفريقية العديد من الأحداث اللافتة، بعضها اتسم بالغرابة، نتيجة خصوصية القارة الأفريقية، وما يحيط بها من طقوس ومعتقدات، إضافة إلى صراعات سياسية وقبلية انعكست أحيانًا على مجريات البطولة.

وفيما يلي أبرز 5 مواقف غريبة شهدتها كأس أمم أفريقيا عبر تاريخها:

انسحاب منتخب نيجيريا من نسخة 1996 بسبب خلاف سياسي

انسحب منتخب نيجيريا من نهائيات كأس الأمم الإفريقية 1996، التي أُقيمت في جنوب إفريقيا، رغم كونه أحد أبرز المرشحين للتتويج، لما كان يضمه من جيل ذهبي بقيادة جاي جاي أوكوشا، فضلًا عن كونه حامل لقب نسخة 1994.

وجاء الانسحاب بسبب خلاف سياسي بين رئيس نيجيريا آنذاك والرئيس الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا، وهو ما أدى أيضًا إلى استبعاد المنتخب النيجيري من المشاركة في نسخة 1998.

السحر الأسود لمنتخب الكاميرون

كشف أحد المشعوذين الكاميرونيين في تصريحات مثيرة سابقة أن لاعبي المنتخب الكاميروني كانوا يلجؤون إليه خلال البطولات الكبرى، لا سيما نهائيات كأس الأمم الأفريقية، طالبين مساعدته عبر طقوس السحر لتحقيق الانتصارات وحصد الألقاب.

ويُعد السحر الأسود من المعتقدات المنتشرة لدى عدد من منتخبات إفريقيا، حيث كثيرًا ما تشهد المباريات رش المياه على المرمى، أو وضع تعاويذ داخل قوارير المياه الخاصة بحراس المرمى.

إطلاق نار على بعثة منتخب توجو

أثناء توجه بعثة منتخب توجو إلى أنجولا للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2010، تعرضت حافلة الفريق لإطلاق نار، أسفر عن مقتل 3 أشخاص، هم سائق الحافلة، ومساعد المدرب، والمتحدث الرسمي باسم البعثة.

حكم يغير كرة المباراة 3 مرات في 5 دقائق

اضطر الحكم الدولي الجامبي باكاري جاساما إلى تغيير كرة المباراة 3 مرات خلال مواجهة مصر ونيجيريا في نسخة 2021، بناءً على طلب لاعبي الفريقين، حيث توقفت المباراة 3 مرات ما بين الدقيقتين 17 و23 من أجل استبدال الكرة.

ضربة شمس تُنهي المباراة مرتين قبل وقتها

شهدت مباراة تونس ومالي في نسخة 2021 بالكاميرون واقعة غريبة، بعدما أنهى الحكم الدولي الزامبي جاني سيكازوي اللقاء في الدقيقة 85، ثم أطلق صافرة النهاية مرة أخرى في الدقيقة 89، رغم أنه أعلن عن الوقت بدل الضائع في الدقيقة 80.

وكشفت لجنة الحكام لاحقًا أن الحكم تعرض لضربة شمس وجفاف شديد أفقداه التركيز، ما استدعى نقله إلى المستشفى عقب المباراة.

أرقام تاريخية من افتتاح كأس الأمم الأفريقية

تدخل بطولة كأس الأمم الأفريقية محطة تاريخية جديدة، مع إقامة المباراة الافتتاحية رقم 35 في سجل البطولة القارية الليلة حيث سبقتها 34 مباراة افتتاحية منذ انطلاق المسابقة لأول مرة عام 1957 في السودان، وصولًا إلى النسخة الأخيرة عام 2023 في كوت ديفوار.

وعلى مدار تاريخ البطولة، جرت 33 مباراة افتتاحية على ملاعب الدولة المستضيفة، في تقليد أصبح ثابتًا تقريبًا عبر العقود، باستثناء حالة وحيدة تعود إلى نسخة 1970 التي أُقيمت في السودان، حين افتتح منتخبا الكاميرون وكوت ديفوار المنافسات، دون مشاركة منتخب البلد المضيف “صقور الجديان” في لقاء الافتتاح.

وشهدت أول مباراة افتتاحية في تاريخ كأس الأمم الأفريقية خيبة أمل لأصحاب الأرض، إذ خسر منتخب السودان أمام نظيره المصري بنتيجة 2-1 في الخرطوم، خلال نسخة 1957 التي عرفت مشاركة ثلاثة منتخبات فقط، لتدشن بذلك مسيرة بطولة أصبحت اليوم الحدث الكروي الأبرز في القارة السمراء.

ومع الافتتاح الجديد، تتواصل فصول تاريخ حافل بالذكريات والمفارقات، في بطولة لطالما حملت معها بدايات تحمل دلالات خاصة، سواء للمنتخب المستضيف أو للكرة الأفريقية عمومًا.

