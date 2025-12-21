أمم إفريقيا صناعة مصرية، المدرب الوطني يتفوق على الأجنبي 5-2 في التتويج بالبطولة.. مراد فهي يحقق أول الألقاب.. الجوهري يستعيد اللقب الغائب بعد 12 عاما.. والمعلم يحتكر اللقب 3 مرات

18 حجم الخط

أمم أفريقيا، تترقب جماهير كرة القدم المصرية ضربة البداية لمنتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في نسختها رقم 35، والتي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا.

ويقص منتخب مصر شريط مبارياته في بطولة أمم أفريقيا 2025 بمواجهة نظيره منتخب زيمبابوي، في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية بالبطولة، والتي تضم معهما منتخبا جنوب أفريقيا وأنجولا

المدرب الوطني الأكثر تتويجا مع الفراعنة بلقب أمم افريقيا

ويعد المنتخب المصرى هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة الأمم الأفريقية مع منتخب الفراعنة برصيد 7 ألقاب، حيث فاز بالبطولة أعوام 57 و59 و86 و98 و2006 و2008 و2010.

وتستعرض السطور التالية كيف نجح المدرب الوطني في قيادة الفراعنة في التتويج ببطولة أمم افريقيا في 7 نسخ على النحو التالي:

مراد فهمى يقود مصر للفوز بأول كأس لـأمم افريقيا

انطلقت أول نسخة لبطولة الأمم الأفريقية في عام 1957 بالعاصمة السودانية الخرطوم، وشارك بها ثلاثة منتخبات فقط هي مصر والسودان وإثيوبيا، ورفع المنتخب المصري أول كأس للبطولة بعد أن تغلب في المباراة النهائية على إثيوبيا برباعية نظيفة، تحت قيادة المدرب الوطني مراد فهمى.

المجرى جوزيف تيكوس يقود الفراعنة للتتويج باللقب الثاني

أقيمت بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الثانية عام 1959 في مصر، وقد أقيمت البطولة بنظام المجموعة الواحدة، وشارك في هذه البطولة نفس المنتخبات الثلاث التي شاركت في النسخة الأولى وهى مصر والسودان وإثيوبيا، ونجح المنتخب المصرى في حصد اللقب للمرة الثانية تحت قيادة المدرب المجرى «جوزيف تيكوس» بعد الفوز على السودان في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، وحصد محمود الجوهرى لقب أفضل لاعب بالبطولة والهداف برصيد 3 أهداف.

مايكل سميت يحقق ثالث ألقاب منتخب مصر

غاب اللقب الأفريقى عن أحضان الفراعنة قرابة 27 عامًا من 1959 حتى النسخة رقم 15 والتي استضافتها مصر عام 86، وقد اشترك في هذه البطولة 8 فرق، تم تقسيمها إلى مجموعتين، بحيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور النصف نهائي، ونجح المنتخب المصري في الفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه البطولة تحت قيادة المدرب الإنجليزي مايكل سميث، بعد تغلبه على المنتخب الكاميروني في المباراة النهائية بضربات الجزاء الترجيحية.

محمود الجوهرى

بعد أن غابت الكأس الأفريقية عن أحضان الفراعنة 12 عاما أخرى، عاد منتخب الفراعنة ليحقق لقب بطولة الأمم الأفريقية للمرة الرابعة في تاريخه في نسخة 1998 ببوركينافاسو تحت قيادة الجنرال الراحل محمود الجوهرى، بعد تغلبه في المباراة النهائية على منتخب جنوب أفريقيا بهدفي أحمد حسن وطارق مصطفى.

المعلم يكتب التاريح

بعد غياب 8 سنوات فقط عن أحضان الفراعنة عاد المعلم حسن شحاتة ليقتنص بطولة الأمم الأفريقية ويعيدها من جديد لدولاب البطولات داخل اتحاد الكرة المصري، ودخل شحاتة التاريخ من أوسع أبوابه، حيث قاد الفراعنة للفوز بثلاثة ألقاب متتالية لبطولة الأمم الأفريقية لأول مرة في تاريخ البطولات القارية حول العالم أعوام 2006 و2008 و2010، ليصبح نصيب المدرب الوطنى خمسة ألقاب من بين 7 ألقاب حققها الفراعنة في الأمم الأفريقية وحدها.

ويطمح القناص حسام حسن لتدوين إسمه في السجل الذهبي للمدربين الوطنيين الذين نجحوا في قيادة الفراعنة للتتويج بخمس نسخ في بطولة أمم افريقيا، لاسيما أن حسام حسن يمتلك سجلا حافلا بالانجازات كلاعب سابق في صفوف منتخب مصر الوطني، حيث سبق له التتويج بالبطولة كلاعب في نسخة 1998 تحت قيادة المدرب الأسطوري للكرة المصرية محمود الجوهري

حسام حسن يتوج هدافا لأمم افريقيا 1998

وهي النسخة التي قدم خلالها حسام حسن أدائًا استثنائيًا، وساهم بنصيب الأسد في العودة بالكأس بتسجيله 7 أهداف تربع بها في صدارة هدافي البطولة مناصفة مع الجنوب أفريقي بيندكت مكارثي، وكان حسام حسن.

كما شارك حسام حسن في نسخة أمم افريقيا 2006 بالقاهرة، والتي توج بها منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، وكان حسام حسن أكبر لاعب سنًا يسجل في البطولة بعدما سجل هدفا في مرمى الكونغو الديمقراطية وكان قد بلغ قرابة الأربعين عامًا

