جلسة تصوير رسمية لـ منتخب تونس في كأس أمم أفريقيا

18 حجم الخط

خضع لاعبو منتخب تونس لجلسة تصوير رسمية، قبل بداية مشوارهم في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والتي تقام في المغرب بداية من اليوم الأحد وحتى 18 يناير المقبل.

ويقع منتخب نسور قرطاج في المجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا رفقة منتخبات: نيجيريا وتنزانيا وأوغندا.

قائمة منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا

وضمّت قائمة تونس أسماء بارزة في مختلف المراكز، حيث تواجد في حراسة المرمى كل من: أيمن دحمان وبشير بن سعيد ونور الدين الفرحاتي ومصعب بن حسن، فيما جاءت خيارات الدفاع بقيادة ياسين مرياح ومنتصر الطالبي وعلي معلول إلى جانب ديلان برون وعلي العابدي وغيرهم.

وفي وسط الميدان، اعتمد المنتخب على مجموعة من الأعمدة الأساسية، يتقدمهم إلياس السخيري، فرجاني ساسي، حسام تقا، إسماعيل الغربي، ولاعب الأهلي محمد علي بن رمضان، الذين يعول عليهم الجهاز الفني في صناعة الفارق خلال المنافسات.

أما الهجوم فشهد حضورًا قويًا بقيادة أنيس بن سليمان وإلياس العاشور وستيفان توكاز، بالإضافة إلى نجم الزمالك سيف الدين الجزيري الذي يعُد أحد أبرز أوراق المنتخب الهجومية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.