12 شركة وساطة تتصدر قائمة الأعلى قيم تداول خلال جلسة بداية الأسبوع

شهدت جلسة بداية الأسبوع بالبورصة المصرية نشاطًا ملحوظًا في تعاملات شركات الوساطة، حيث تصدرت 12 شركة قائمة الأعلى من حيث قيمة التداول (خارج المقصورة – السوق الرئيسي)، بما يعكس تنوعًا في مراكز التنفيذ وزيادة معدلات السيولة.

وجاءت بلتون لتداول الأوراق المالية في الصدارة بقيمة تداول بلغت 15.22 مليار جنيه، تلتها ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة 7.40 مليارات جنيه، ثم مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة 6.02 مليارات جنيه.

واحتلت هيرميس للوساطة في الأوراق المالية المركز الرابع بقيمة تداول 5.73 مليارات جنيه، تلتها التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة 4.96 مليار جنيه، ثم إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة بقيمة 4.59 مليارات جنيه.

وفي المراكز التالية، جاءت أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات بقيمة 3.64 مليار جنيه، ثم كايرو كابيتال سيكيوريتيز لتداول الأوراق المالية بقيمة 3.64 مليارات جنيه، تلتها بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 3.34 مليارات جنيه.

كما سجلت تايكون للوساطة في الأوراق المالية قيمة تداول بلغت 2.87 مليار جنيه، وجاءت عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 2.34 مليار جنيه، فيما حلت شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات في المركز الثاني عشر بقيمة 1.86 مليار جنيه.

ويعكس هذا الأداء الإيجابي استمرار حالة الزخم بالسوق مع بداية الأسبوع، مدعومًا بزيادة شهية المستثمرين وارتفاع معدلات التنفيذ لدى شركات الوساطة الكبرى.

تعاملات بداية الأسبوع

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أول الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.942 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 41348 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 50724 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 18789 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 4564 نقطة.

فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 12856 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 17038 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 4411 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس الماضي آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.922 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 40926 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 50430 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 18598 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.51% عند مستوى 4551 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 12868 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 17030 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 4374 نقطة.

