ريال مدريد يتخطى إشبيلية بثنائية في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، حقق فريق ريال مدريد الفوز على نظيره إشبيلية، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني، موسم 2025-2026.

وسجل جود بيلينجهام الهدف الأول للملكي بالدقيقة 42، ثم أضاف مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 86 من ركلة جزاء. 

وتعرض مركاو لاعب إشبيلية للطرد في الدقيقة 68 بعد الحصول علي البطاقة الصفراء الثانية.

تشكيل ريال مدريد أمام إشبيلية في الدوري الإسباني


حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيدي فالفيردي، راؤول أسينسيو، دين هويسن، فيران جارسيا.

خط الوسط: أردا جولر، تشواميني، جود بيلينجهام، رودريجو.

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

وبتلك النتيجة يمتلك نادي ريال مدريد 42 نقطة في المركز الثاني، في حين أن الفريق الأندلسي يتوقف رصيده عند 20 نقطة حيث يحتل المركز التاسع.

وكان مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو، أكد أن فريقه يسعى إلى إنهاء عام 2025 بأفضل صورة ممكنة، عندما يستضيف إشبيلية مساء السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني، مشددًا على أهمية الخروج بنتيجة إيجابية تمنح الفريق دفعة معنوية قبل الدخول في عام 2026.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل مباراة إشبيلية، وصف ألونسو مواجهة إشبيلية بأنها “آخر مباراة في عام 2025، ونهاية مرحلة شاقة تطلبت خوض عدد كبير من المباريات”.

وأضاف مدرب الملكي: "نريد أن ننهي هذا العام بشكل جيد، وأن نغادر بارتياح وشعور إيجابي، حتى نبدأ 2026 بطاقة وحماس وتفاؤل. إشبيلية منافس صعب، يفرض عليك الكثير داخل الملعب، ويلعب بأسلوب المواجهات الفردية، ولديه لاعبين مميزين في الصراعات الثنائية وفي التعامل مع الكرة".

وأوضح مدرب النادي الملكي أن اللعب على أرض البرنابيو يمنح الفريق دافعًا إضافيًا، قائلا: "نلعب على ملعبنا، ونريد أن يستمتع الجمهور بالمباراة، وأن نقدم لهم أداءً يليق باسم ريال مدريد”.

