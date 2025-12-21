الإثنين 22 ديسمبر 2025
اقتصاد

70.2 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع

البورصة
البورصة
سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع  نسبة 70.2 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27 %و العرب على 2.8 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 154.9 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 81.9 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 
والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 89 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.8 %و سجل العرب 5.3 %و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 3.350,9 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 2.788,7 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تعاملات بداية  الأسبوع 

ارتفعت معظم  مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أول الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.942 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 41348 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 50724 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 18789 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 4564 نقطة.

فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 12856 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 17038 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 4411 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس الماضي آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.922 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 40926 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 50430 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 18598 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.51% عند مستوى 4551 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 12868 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 17030 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 4374 نقطة.

