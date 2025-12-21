الأحد 21 ديسمبر 2025
رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة برشلونة أمام فياريال في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة
أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه فياريال، مساء اليوم الأحد، على ملعب "لا سيراميكا"، في قمة لقاءات الجولة 18من الدوري الإسباني - الليجا.

وقرر فليك، الدفع باللاعب فيرمين لوبيز في التشكيل الأساسي، لتعويض غياب بيدري جونزاليس، الذي تم استبعاده من قائمة المباراة للإصابة.

في حين فضل فليك البدء باللاعب فيران توريس في مركز المهاجم الصريح، بينما أبقى على روبرت ليفاندوفسكي على مقاعد البدلاء.

تشكبل برشلونة أمام فياريال

خوان جارسيا - أليخاندرو بالدي - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - جول كوندي - إريك جارسيا - فرينكي دي يونج - فيرمين لوبيز- لامين يامال - رافينيا - فيران توريس.

تشكيل فياريال ضد برشلونة

جونيور - نافارو - مارين - فيجا - كاردونا - بوخانان - باريخو - سانتي - مولييرو - بيبي - أيوزي.

ترتيب برشلونة وفياريال في الليجا

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا برصيد 43 نقطة، بينما يحتل فياريال المركز الرابع برصيد 35 نقطة، وله مباراتين مؤجلتين.

هانز فليك برشلونة فياريال الدوري الإسباني الليجا

