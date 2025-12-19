الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

خطوة من برشلونة للاحتفاظ بـ راشفورد نهائيًا

راشفورد
راشفورد
18 حجم الخط

يقترب النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد من اتخاذ خطوة حاسمة في مسيرته مع نادي برشلونة، في ظل المستويات اللافتة التي يقدمها منذ انضمامه إلى الفريق الكتالوني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وبحسب ما أوردته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، فإن راشفورد نجح في كسب ثقة الجهاز الفني وإعجاب الإدارة الرياضية، بفضل تأثيره الواضح في المباريات، سواء على مستوى التسجيل أو الصناعة أو صناعة الخطورة المستمرة على دفاعات المنافسين.

وأكدت الصحيفة المقربة من دوائر القرار داخل النادي الكتالوني أن اللاعب بات قريبًا من ضمان البقاء، في ظل ارتفاع أسهمه داخل النادي، خاصة بعد إثبات قدرته على التأقلم سريعًا مع أسلوب اللعب ومتطلبات الفريق.

وأشار التقرير إلى أن تعدد أدوار النجم الإنجليزي الهجومية يمنحه أفضلية كبيرة، حيث يجيد اللعب على طرفي الهجوم الأيمن والأيسر، إلى جانب قدرته على شغل مركز المهاجم الصريح، ما يجعله عنصرًا مثاليًا في المنظومة التكتيكية للمدرب هانزي فليك.

وأضافت الصحيفة أن هذه المرونة الفنية تمنح الجهاز الفني حلولًا متعددة، خصوصًا في حالات الغيابات أو الإصابات، وهو ما يعزز فرص تفعيل بند الشراء النهائي.

وعلى صعيد الأرقام، شارك راشفورد في 23 مباراة بمختلف المسابقات مع برشلونة، سجل خلالها 7 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة، ليؤكد حضوره الهجومي المؤثر منذ انضمامه.

ومن المنتظر أن تحمل الفترة المقبلة القرار النهائي لإدارة برشلونة بشأن مستقبل اللاعب، وسط تقارير إنجليزية سابقة أشارت إلى أن النادي الكتالوني سيكون مطالبًا بدفع نحو 30 مليون جنيه إسترليني لشراء عقد راشفورد بشكل دائم من مانشستر يونايتد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برشلونة الإنجليزي ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد

مواد متعلقة

تطورات مهمة بشأن اهتمام برشلونة بموهبة الأهلي

ليفاندوفسكي يرحل عن برشلونة ويحدد وجهته القادمة

سر غياب راشفورد عن تدريبات برشلونة قبل مواجهة بيلباو

توخيل يشيد بعودة بيلينجهام ويتحدث عن راشفورد وفودين قبل مواجهة صربيا

الأكثر قراءة

بجوائز قدرها مليون جنيه، الأوقاف تعلن تنظيم المسابقة المحلية في حفظ القرآن الكريم

بشرى للعمالة غير المنتظمة في بداية العام الجديد 2026

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة

انخفاض ملموس في أسعار الفراخ اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025

رئيس الوزراء اللبناني يناقش مع مدبولي التعاون في الطاقة والصناعة والتعليم

حفلات الكريسماس، أنغام في الرياض وهاني شاكر وعاصي بلبنان

منتخب الجزائر يتلقى ضربة قوية قبل انطلاق أمم أفريقيا

مجموعة مصر، مواعيد مباريات منتخب جنوب أفريقيا بكأس الأمم

خدمات

المزيد

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

شروط الاشتراك في محفظة القاهرة كاش

الريال العماني يسجل 123.77 جنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

الأنفاق تكشف أبرز مميزات قطار مترو الإسكندرية الكهربائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى رحيل أبو حامد الغزالي، رحلة عالم من منابر السلطان إلى محراب العزلة والتجديد الروحي

تفسير حلم التكبير في المنام وعلاقته بقدوم مولود جديد

دعاء صباح يوم الجمعة لنيل المراد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads