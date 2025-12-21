كيف يوظف المصري الديمقراطي علاقاته الحزبية دوليًا في ملف المستوطنات؟

18 حجم الخط

يبذل الحزب المصري الديمقراطي مجهودا مكثفا ويستغل علاقاته الدولية لكشف مساوئ ملف المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وطرح الأزمة على طاولة النقاش داخل عدد من البرلمانات الأوروبية، في وقت يتزايد فيه الجدل حول مسؤولية الدول الأوروبية عن أي أنشطة اقتصادية مرتبطة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

تحركات المصري الديمقراطي في الملف الفلسطيني

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي متابعته للتحرك الذي شهده البرلمان السويدي مؤخرًا، بعد توقيع أكثر من مائة نائب على خطاب رسمي موجه إلى الحكومة السويدية، يطالب بفرض حظر شامل على جميع أشكال التجارة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح الحزب، أن الخطاب وقعه نواب ينتمون إلى عدة أحزاب سويدية، من بينها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب اليسار، وحزب البيئة/الخضر، إلى جانب نواب مستقلين، في خطوة تعكس اتساع نطاق المطالب داخل البرلمان السويدي باتخاذ موقف رسمي من ملف الاستيطان.

وأشار إلى أن هذا التحرك جاء في سياق لقاءات سياسية عقدت خلال الفترة الماضية بين قيادات ونواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ونظرائهم في الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي، تناولت تطورات القضية الفلسطينية، ومناقشة الجوانب القانونية المرتبطة بسياسات الاستيطان وانعكاساتها على القانون الدولي الإنساني وملفات حقوق الإنسان.

ثمن جهود الأحزاب الدولية في فضح المستوطنات



وبحسب المصري الديمقراطي أسهمت هذه اللقاءات في توسيع دائرة النقاش داخل الأوساط السياسية الأوروبية حول مسؤولية الدول تجاه أي أنشطة اقتصادية مرتبطة بالمستوطنات، خاصة في ضوء الآراء الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية هذه المستوطنات.



ولفت المصري الديمقراطي إلى أن التحرك السويدي يتقاطع مع دعوات أوروبية أوسع، حيث طالبت عدة دول، من بينها أيرلندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وفنلندا وإسبانيا وبولندا وسلوفينيا وهولندا والسويد، مؤسسات الاتحاد الأوروبي بوقف التجارة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية، التزامًا بالقانون الدولي.

وأكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن استمرار التعامل الاقتصادي مع المستوطنات يعد مخالفة للالتزامات القانونية الدولية، مشددًا على أن هذه الممارسات تسهم في ترسيخ واقع الاحتلال وإدامة الانتهاكات بحق الفلسطينيين، بما ينعكس على فرص التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للصراع.

ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه الساحة الأوروبية نقاشًا متزايدًا حول حدود الدور السياسي والقانوني للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تجاه السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

