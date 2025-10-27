الإثنين 27 أكتوبر 2025
أخبار مصر

رئيس القابضة لمياه الشرب: هدفنا الاستراتيجي إرضاء المواطن وحل مشكلاته

المهندس ممدوح رسلان،
المهندس ممدوح رسلان، فيتو

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو جديدًا عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، تناول تصريحات المهندس  ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، التي أكد خلالها أن الهدف الاستراتيجي للشركة هو إرضاء المواطن من خلال تقديم خدمات عالية الجودة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح رئيس الشركة أن العمل يجري على حل مشكلات المواطنين بصورة سريعة ومسئولة عبر تطوير منظومة الشكاوى وخدمة العملاء، والتنسيق المستمر مع شركات المياه بالمحافظات لرفع كفاءة الشبكات وتحسين جودة الخدمة المقدمة.

ويأتي هذا الفيديو في إطار جهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتسليط الضوء على جهود الدولة في تحسين الخدمات الأساسية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

