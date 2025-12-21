الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

جنايات القاهرة ترد على طلب دفاع المتهمين بقضية سارة خليفة بوقف سير الدعوى

سارة خليفة
سارة خليفة
18 حجم الخط

 طالب دفاع المذيعة والمنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهما آخرين في قضية المخدرات، محكمة جنايات القاهرة، بوقف سير الدعوى في القضية، لحين الفصل في الطعن المقدم أمام المحكمة الدستورية.

من جانبها، أثبتت هيئة المحكمة هذا الطلب في محضر الجلسة، ورفضت الطلب المقدم والاستمرار في نظر الدعوى دون تعليق.

وقدم دفاع سارة خليفة طلب للمحكمة لإحالة مواد معينة للمحكمة الدستورية، وهو الأمر الذي بيد المحكمة تقبله أو ترفضه. 

وتسلمت محكمة جنايات القاهرة تقارير الطب الشرعي الخاصة بالمتهمين في القضية.

سارة خليفة وأبرز التهم 

وتواجه المذيعة سارة خليفة والمتهمين بالقضية عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة والتي تصل عقوبتها للسجن المؤبد طبقا للقانون المصري

كما تواجه سارة خليفة عقوبة جديدة بتهمة تعاطي المخدرات، والتي يصل فيها الحبس لـ3 سنوات طبقا لمواد القانون المصري.

يُذكر أن النيابة العامة قد أحالت “سارة خليفة” و27 آخرين إلى  محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفته التحقيقات من وقائع الاعتداء الموثقة.

التحفظ على أموال سارة خليفة

وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة.

اتهامات النيابة العامة لسارة خليفة

وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتجار بالمواد المخدرة الطب الشرعي القاهرة الجديدة المحكمة الدستورية المذيعة ساره خليفة النيابة العامة جنايات القاهرة الجديدة

مواد متعلقة

بالحجاب، إيداع سارة خليفة حجز المحكمة لنظر قضية اتهامها بتصنيع وجلب المخدرات

حجز تشكيل عصابي متهم بسرقة أسلاك كهربائية وأدوات صحية من فيلا بالتجمع

قرار جديد ضد عصابة سرقة الشقق تحت الإنشاء في بدر

أول قرار من الأموال العامة ضد طبيبة مزيفة تدير عيادة تجميل بدون ترخيص في أكتوبر

استعجال التقرير الطبي لـ5 مصابين باختناق إثر تسرب غاز بشقتهم في الجيزة

انتداب المعمل الجنائي للتحقيق في سبب حريق ناد صحي للمساج بالمعادي

أول قرار ضد دجال كرموز بتهمة النصب على المواطنين بالعلاج الروحاني

تفريغ الكاميرات بإصابة شخصين في حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الأوسطي

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون.. أحمد رؤوف حسن القادري مفتي العروبة وقاضي قضاة راشيا

اختبار حمل وإصابات، مفاجآت بمحاكمة سارة خليفة

ختام فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الفرنسى "كليوباترا - 2025"

«ابن الدائرة» في مواجهة الشائعات، اشتعال معركة الإرادة الشعبية في بولاق الدكرور بين د.حسام المندوه وعربي زيادة

كأس أمم أفريقيا، تاريخ مواجهات المغرب ضد جزر القمر قبل موقعة الافتتاح

تعرف علي موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر بعد تعديله

جولة للاعبي منتخب المغرب قبل مباراة افتتاح كأس أمم أفريقيا ضد جزر القمر (فيديو)

الإعدام لشخصين في الإسكندرية بتهمة خطف فتاة وخطيبها

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

قانون الخدمة المدنية، شروط الحصول على استحقاق نقدي مقابل الإجازات للموظفين

الفراولة تبدأ من 18 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء شهر رجب والأحداث التاريخية فيه

تفسير رؤيا النجار في المنام وعلاقتها برزق ومال وفير قادم

الإفتاء توضح حكم صيام شهر رجب وبيان صحة الأحاديث الواردة فيه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads