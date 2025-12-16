الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض علي شريك سارة خليفة في تعذيب شخص داخل شقتها بالقاهرة

القبض علي المتهم
القبض علي المتهم بمشاركة سارة خليفة في هتك عرض شخص،فيتو
18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم  بالاشتراك مع سارة خليفة في واقعة احتجاز شاب والتعدي عليه، وهتك عرضه وتصويره عاريًا داخل غرفة نوم سارة خليفة بشقتها بالقاهرة؛ لإجباره على الاعتراف بوشايته في قضية المخدرات الكبرى.

ووجهت له الجهات المختصة تهمة الاشتراك مع المتهمة سارة، بمساعدتها بطريق التسهيل في هتك عرض المجني عليه بأن استعمل السلاح الناري المثبت في القضية وأحدث إصابته الواردة في التقرير الطبي.

 

وكانت قد قررت محكمة التجمع الخامس، تأجيل محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة وسبعة وعشرين متهما آخرين، في اتهامهم بتشكيل عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص إلى جلسة 21 ديسمبر الجاري.

اتهامات خطيرة قد تصل للمؤبد
وتواجه المتهمة سارة خليفة وباقي أفراد التشكيل عقوبات مشددة وفقا للقانون المصري، حيث تصل عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة إلى السجن المؤبد.

كما تواجه المتهمة عقوبة إضافية عن تعاطي المواد المخدرة، قد تصل إلى الحبس ثلاث سنوات.
وأحالت النيابة العامة المتهمة وباقي عناصر التشكيل إلى محكمة الجنايات عقب اكتمال التحقيقات التي كشفت عن تورطهم في وقائع جلب وتصنيع وترويج مخدرات مصنعة، إلى جانب وقائع اعتداء موثقة في أوراق القضية.

txt

أخبار الحوادث اليوم: السجن للمتهمين في واقعة الفعل الفاضح على محور 26 يوليو.. تطورات حادث مصرع 4 مستشارين بالمنيا.. تأجيل محاكمة سارة خليفة و27 آخرين فى قضية تصنيع المخدرات

txt

سارة خليفة لـ القاضي: الحبس جابلي اكتئاب عايزة طبيب نفسي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية سارة خليفة المخدرات محكمة التجمع الخامس التجمع الخامس هتك عرض

الأكثر قراءة

السكة الحديد تعتذر لركاب خط القاهرة- الإسكندرية بسبب حادث طوخ

الحكومة: خطة سداد مستحقات الشركات الأجنبية في البترول تسير وفق الجداول الزمنية

أحمد مراد مؤلف فيلم الست ضيف لميس الحديدي في "الصورة"

الداخلية تحذر من التشكيك فى نتائج القبول بكلية الشرطة

توروب يرفض تعديل موعد مران الأهلي رغم طلب أحمد عبد القادر

البنتاجون: واشنطن توافق على مبيعات عسكرية محتملة للبنان بقيمة 34.5 مليون دولار

غياب صلاح ومرموش، حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيجيريا وديا

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

المزيد

انفوجراف

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح الحكمة من النهي عن الجلوس على القبر 

هل يجوز تخفيض عدد أشواط الطواف فى الحج؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

موعد الليلة الختامية لمولد الإمام علي زين العابدين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads