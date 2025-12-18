السيدات يتصدرن المشهد أمام لجنة مركز ثقافة فايد بالإسماعيلية بجولة إعادة انتخابات النواب (صور)

18 حجم الخط

تصدرت سيدات الإسماعيلية المشهد، اليوم الخميس، في الساعة الأولى من ثاني يوم من أيام التصويت بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025، في محافظة الإسماعيلية، حيث تواصل السيدات التوافد على الدائرة الثالثة وتحديدا مركز ومدينة فايد التوافد على مقر لجنة مركز ثقافة فايد الانتخابية للإدلاء بأصواتهن بجولة الإعادة.

استمرار عمليات التصويت

وكانت قد فتحت مقار اللجان الانتخابية أبوابها منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس وتستمر عمليات التصويت حتى الساعة التاسعة مساء، وعقب ذلك تبدأ عمليات فرز الأصوات والتي تتم باللجان الفرعية، يليها إعلان الخصر العدوى للأصوات.

جانب من توافد الناخبات، فيتو

عدد مقار اللجان الانتخابية بالإسماعيلية

جدير بالذكر أن محافظة الإسماعيلية قد قامت بتجهيز ١٦٨ مركزا انتخابيا بإجمالي ١٨٢ لجنة فرعية، وعدد اللجان العامة ٣ لجان عامة لاستقبال ١٠٠٩٦٦٠ ناخبا، بمراكز المحافظة السبعة والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، بعدد ١٥٢ مدرسة، ١١ معهدا أزهريا، ٣ مراكز شبابية، ومركز ثقافة واحد ومكتب صحة واحد.

وتعد محافظة الإسماعيلية ضمن محافظات المرحلة الثانية لعملية التصويت في انتخابات مجلس النواب، والتي تضم ١٣ محافظة على مستوى الجمهورية.

وقد جرت جولة إعادة المرحلة الثانية في الخارج يومي ١٥ و١٦ ديسمبر، وفي الداخل يومي ١٧ و١٨ ديسمبر.

وتتم جولة الإعادة بمحافظة الإسماعيلية على ثلاثة مقاعد بالثلاث دوائر الانتخابية حيث تجري الإعادة على مقعد بكل دائرة، وتستعد الدائرة الأولى لاستقبال (٤٦١٢٦٦) ناخبا من خلال (٦٦) مركزا انتخابيا.

كما تستقبل الدائرة الثانية ١٧٣٣٢٩ ناخبا من خلال ٢٤ مركزا انتخابيا، وتستقبل الدائرة الثالثة ٣٧٥٠٦٥ ناخبا من خلال ٧٨ مركزا انتخابيا.

