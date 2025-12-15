رئيس جامعة قناة السويس يتفقد جاهزية مستشفى طب الأسنان للحصول على الاعتماد

18 حجم الخط

أجرى الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس جولة تفقدية موسعة داخل مستشفى طب الأسنان، وذلك في إطار متابعة استعدادات المستشفى للحصول على الاعتماد، والوقوف على مدى جاهزية المنشآت الطبية والتعليمية، والتأكد من تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، بما يعكس حرص الجامعة على الارتقاء بالمنظومة الصحية والتعليمية وتقديم خدمة علاجية متميزة تليق بالمواطنين والطلاب.

أبرز المرافقين خلال الجولة

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتورة داليا فياض عميد كلية طب الأسنان، حيث شملت الجولة تفقد عدد من الأقسام الحيوية داخل المستشفى، من بينها عيادات طب أسنان الأطفال، وتقويم الأطفال، وغرفة التعقيم، وعيادات طب الفم وأمراض اللثة، ومعمل الباثولوجي، وقسم الاستعاضة الصناعية، إلى جانب وحدة جراحات الفم والوجه والفكين تحت التخدير الكلي، بما يعكس تكامل الخدمات العلاجية والتخصصية المقدمة داخل المستشفى.

رئيس جامعة قناة السويس يتفقد جاهزية مستشفى طب الأسنان

متابعة غرف تحضير المرضى

كما تفقد الدكتور ناصر مندور جناح العمليات الذي يضم غرفة تحضير المرضى، ووحدة العناية الفائقة، وغرفتي العمليات، واطلع على آليات العمل والتجهيزات الطبية ومدى الالتزام ببروتوكولات السلامة ومكافحة العدوى، بما يضمن توفير رعاية صحية آمنة وفقًا لأعلى المعايير المعتمدة.

رئيس جامعة قناة السويس يتفقد جاهزية مستشفى طب الأسنان

متابعة المبنى الجامعي

وانتقل رئيس الجامعة إلى المبنى التعليمي، حيث تفقد عيادة علاج الجذور وعيادة التيجان، إلى جانب متابعة سير العمل داخل أقسام العمليات الكبرى والعمليات المتوسطة، ووحدات العناية المركزة للرجال والسيدات، وعيادات جراحة الفم والوجه والأسنان، مؤكدًا أهمية التكامل بين الدورين التعليمي والعلاجي داخل مستشفى طب الأسنان بما يسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة وتقديم خدمة علاجية متميزة.

وخلال الجولة، اطمأن الدكتور ناصر مندور على حالة المرضى ومستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير بيئة علاجية آمنة ومتطورة، وتحسين تجربة المريض داخل المستشفيات الجامعية، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة وسلامة المرضى، مشيرًا إلى أن الاعتماد يمثل خطوة محورية لتعزيز ثقة المجتمع في الخدمات الصحية المقدمة ودعم مكانة الجامعة الطبية والتعليمية.

وأكد رئيس الجامعة أن الاستعداد للاعتماد يتطلب تنفيذ تقييم ذاتي شامل لكافة الأنشطة الطبية والإدارية، والتأكد من سلامة وجاهزية البنية التحتية والتجهيزات الطبية، وتوافر الكوادر المؤهلة، إلى جانب التطبيق الصارم لبروتوكولات مكافحة العدوى وتوثيق الإجراءات والسجلات الطبية، بما يضمن استدامة جودة الأداء وتحقيق التحسين المستمر.

وأشار إلى أن جامعة قناة السويس مستمرة في دعم مستشفياتها الجامعية وتطويرها وفق أحدث المعايير العالمية، بما يسهم في خدمة المجتمع، والارتقاء بالمنظومة الصحية، وتقديم نموذج متكامل للرعاية الصحية والتعليم الطبي، وصولًا إلى تحقيق الاعتماد والحفاظ عليه بشكل دوري.

