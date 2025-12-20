حملة أمنية بالإسماعيلية لضبط الخارجين عن القانون ومروجي المخدرات

18 حجم الخط

شنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، حملة أمنية مكبرة لضبط عدد من الخارجين عن القانون وضبط الشارع.

المستهدف من الحملة

واستهدفت الحملة التي أقيمت بإشراف اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، واللواء أحمد عليان مدير مباحث المديرية، دائرة قسم ثالث بالإسماعيلية.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

نتائج الحملة الأمنية

وتمكنت الحملة التي جرت بمشاركة رجال مباحث قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، من ضبط عدد من الخارجين عن القانون والمطلوبين، كما تم ضبط عدد من مروجي المخدرات بالأماكن المستهدفة، والذين رصد لهم نشاط ترويجي.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

وعلى صعيد أخر وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية التي قامت بها قوات الإدارة العامة للمرور، والتي استهدفت ضبط مخالفات مرورية بالطرق الزراعية، تم ضبط ١٥٠ مخالفة متنوعة تشمل تحميل ركاب مخالف، مخالفة شروط التراخيص، وأخطاء في الأمن والمُتانة. كما تم فحص ٩٩ سائقًا، تبين إيجابية ١٥ حالة تعاطٍ للمواد المخدرة، وضبط ٩ محكوم عليهم، مع التحفظ على ٧ مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

جانب من الحملة، فيتو

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع استمرار الحملات المرورية للحفاظ على الانضباط والأمن على الطرق.

عقوبات مخالفات القواعد المرورية على الطرق

-يعاقب من لا يلتزم بالمسار المحدد علي الطرق بغرامة تتراوح بين 500 و1000 جنيه.

-يعاقب من يرتكب جريمة كسر الإشارة بغرامة تتراوح ما بين 500 و1000 جنيه.

-يعاقب من يرتكب يرتكب جريمة الاعتداء علي صاحب السيارة على رجل المرور فتتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.

- وحدد القانون غرامة السائق الذي يتجاوز السرعة المقررة، تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.

-يعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، لكل من أقام مطبًا صناعيًا دون ترخيص، أو قام بغلق مكان أو اقتطاع أو احتجاز أو منع استخدام جزء من الطريق بشكل يؤدي إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض المواطنين للخطر أو الأموال للخطر، أو وضع علامات أو أشياء على الطرق تضر به أو تعطل حركة المرور، أو حال عدم إخطار إدارة المرور المختصة قبل الشروع فى إجراء أى إنشاء أو عملية حفر أو حال ترك مركبات أو دواب مثلما يحدث على الطرق الساحلية بمطروح وإسكندرية وتسبب فى حوادث مرورية أو أشياء فى الطريق العام مما يتسبب فى خطورة على مستخدميه، أو إعاقة حركة المرور، أو حال تنظيم سباقات أو احتفالات أو تجمعات أو مواكب خاصة على الطرق دون تصريح مسبق من إدارة المرور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.