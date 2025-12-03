الأربعاء 03 ديسمبر 2025
محافظات

لمنع الغش، جامعة قناة السويس تفعل منظومة مراقبة بالذكاء الاصطناعي

جانب من الجولة، فيتو
أجرى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، جولة ميدانية لمتابعة تشغيل منظومة المراقبة بالذكاء الاصطناعي، والتي هي جزء من منظومة التحول الرقمي داخل الجامعة. 

قبل الافتتاح الرسمي، جولة تفقدية لرئيس جامعة القناة للاطمئنان على جاهزية مركز العلاج الطبيعي

مستشفيات جامعة القناة تطلق فعاليات مؤتمر اتحضر للأخضر

وأكد الدكتور ناصر مندور أن جولته بمركز التحول الرقمي، جاءت بالتزامن من عقد الامتحانات التي يؤديها 140 متدربًا من مختلف التخصصات والقطاعات، سواء الأدبية أو الهندسية أو الطبية أو العلوم التطبيقية. 

وذلك بهدف التأكد من تفعيل نظام الكاميرات الذكية داخل لجان الامتحانات، وهي منظومة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان أعلى مستويات الانضباط من خلال منع الغش ورصد الحركة داخل اللجان والتأكد من هوية المتدربين الممتحَنين.

 

تزويد الكاميرات بالمراقب الآلى 
 

وأوضح أن هذه المعامل جرى تزويدها بخاصية "المراقب الآلي"، حيث تم البدء بـ 50 كاميرا على أن يتم دعم المنظومة بإضافة 150 كاميرا جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مركز التحول الرقمي بجامعة قناة السويس يُعد من المراكز المؤهلة للتفاعل مع أي منظومة يقدمها المجلس الأعلى للجامعات، لاسيما وأن المركز يحتل المرتبة الرابعة من بين 130 مركزًا على مستوى الجمهورية.

تعزيز مصداقية الامتحانات 

وقال رئيس الجامعة إن تطبيق هذا النظام يمثل نقلة نوعية مهمة في تعزيز مصداقية الامتحانات ورفع قيمة الشهادة الممنوحة للمتدربين. 

مشددًا في ختام جولته على ضرورة التفعيل الكامل للمنظومة الجديدة بما يضمن تحقيق أعلى معايير الدقة والجودة في الامتحانات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور تامر شوقي مدير مركز التحول الرقمي أن المركز يعمل بشكل متكامل على تطوير البنية التكنولوجية بما يدعم تطبيق النظم الحديثة في الاختبارات، مؤكدًا أن منظومة المراقبة القائمة على الذكاء الاصطناعي ستسهم في تعزيز الثقة في آليات التقييم والارتقاء ببيئة الامتحانات داخل المركز.
 

 

