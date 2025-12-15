طريقة عمل أرز باللبن بالقرفة، حلوى دافئة لبرد الشتاء

18 حجم الخط

طريقة عمل أرز باللبن بالقرفة، من أشهر وأبسط الحلويات المنزلية التي ترتبط بالدفء والراحة، خاصة في الأجواء الباردة. فهو طبق يجمع بين القيمة الغذائية العالية والطعم اللذيذ، كما أنه من الحلويات الاقتصادية التي يمكن تحضيرها بسهولة من مكونات متوفرة في كل بيت.







وتضفي القرفة نكهة مميزة على أرز باللبن، إلى جانب فوائدها الصحية المعروفة، ما يجعل هذا الطبق خيارًا مثاليًا للأطفال والكبار على حد سواء.

طريقة عمل أرز باللبن بالقرفة من الحلويات الكلاسيكية التي لا تفقد قيمتها أو شعبيتها، فهو طبق بسيط يجمع بين الطعم الشهي والفائدة الغذائية، ويعيد إلينا ذكريات الطفولة والبيت الدافئ مع كل ملعقة.





مكونات عمل أرز باللبن بالقرفة



لتحضير أرز باللبن بالقرفة بطريقة ناجحة وقوام كريمي، نحتاج إلى المكونات التالية:

كوب أرز أبيض مغسول ومنقوع لمدة 15 دقيقة

لتر حليب كامل الدسم

كوب ماء

نصف كوب سكر (يمكن زيادته أو تقليله حسب الرغبة)

ملعقة كبيرة نشا مذابة في نصف كوب حليب

ملعقة صغيرة فانيليا

عود قرفة أو نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

رشة ملح

قرفة مطحونة للتزيين



طريقة عمل أرز باللبن بالقرفة خطوة بخطوة



في قدر متوسط الحجم، يوضع الأرز مع كوب الماء على نار متوسطة، ويُترك حتى يمتص الأرز الماء تمامًا ويصبح نصف ناضج.

بعد ذلك، يُضاف الحليب تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى لا يلتصق الأرز بقاع القدر.

تُضاف رشة الملح وعود القرفة، ويُترك الخليط على نار هادئة مع التقليب من وقت لآخر لمدة 15–20 دقيقة، حتى ينضج الأرز تمامًا ويصبح القوام كريميًا.

يُضاف السكر ويُقلب جيدًا حتى يذوب تمامًا في الخليط.

يُضاف النشا المذاب في الحليب مع التقليب السريع والمستمر لمنع تكتل النشا، ويُترك الخليط يغلي غلوة خفيفة حتى يثقل القوام.

في النهاية تُضاف الفانيليا ويُرفع القدر عن النار، مع إزالة عود القرفة إذا تم استخدامه.

طريقة التقديم

يُسكب أرز باللبن بالقرفة في أطباق التقديم، ويُرش على الوجه القليل من القرفة المطحونة.

يتم تقديمه دافئًا في الشتاء لمنح إحساس بالدفء والراحة، أو يُترك ليبرد ثم يُوضع في الثلاجة ويُقدم باردًا حسب الرغبة.

رز بلبن بالقرفة

فوائد الأرز باللبن بالقرفة



لا يقتصر أرز باللبن بالقرفة على كونه حلوى لذيذة فقط، بل يتمتع بعدة فوائد غذائية. فالحليب مصدر غني بالكالسيوم والبروتين الضروريين لصحة العظام والأسنان، خاصة للأطفال والنساء. كما أن الأرز يمنح الجسم طاقة سريعة، ويُعد مناسبًا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المعدة.

أما القرفة، فهي معروفة بدورها في تحسين الهضم وتنظيم مستوى السكر في الدم، بالإضافة إلى خصائصها المضادة للالتهابات. كما تساعد رائحتها ونكهتها على تحسين المزاج والشعور بالاسترخاء، ما يجعل إضافة القرفة لأرز باللبن خيارًا ذكيًا وصحيًا.



نصائح لنجاح الوصفة

يُفضل استخدام الحليب كامل الدسم للحصول على قوام غني وكريمي.

التقليب المستمر هو سر نجاح أرز باللبن ومنع تكتله أو احتراقه.

يمكن استبدال السكر بالعسل أو سكر الدايت حسب النظام الغذائي.

لإضافة نكهة مختلفة، يمكن تزيين الطبق بالمكسرات أو الزبيب إلى جانب القرفة.

