طريقة عمل برجر العدس، ألذ وجبة للدايت

طريقة عمل برجر العدس خيارًا صحيًّا ومثاليًّا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًّا منخفض السعرات الحرارية أو نباتيًّا، حيث يجمع بين القيمة الغذائية العالية والطعم اللذيذ.



العدس مصدر غني بالبروتين النباتي، والألياف التي تساعد على الشعور بالشبع، وتدعم صحة الجهاز الهضمي، كما يحتوي على معادن هامة مثل الحديد والمغنيسيوم والفولات.



يمكن تحضير برجر العدس بطريقة صحية تناسب الدايت دون الحاجة إلى الزيوت الثقيلة أو اللحوم الدهنية.



المكونات الأساسية:

كوب واحد من العدس الأحمر أو البني، مغسول ومنقوع لمدة نصف ساعة.

بصلة صغيرة مفرومة ناعم.

فصان من الثوم المهروس.

نصف كوب من الجزر المبشور.

ربع كوب من الشوفان المطحون أو فتات الخبز الكامل (لتماسك البرجر).

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

رشة ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.

عصير نصف ليمونة لإضافة نكهة منعشة.

طريقة برجر العدس

طريقة عمل برجر العدس للدايت:

سلق العدس: في البداية، يُسلق العدس في ماء مغلي لمدة 15 دقيقة تقريبًا حتى يصبح طريًا مع الحفاظ على شكله قليلًا، ثم يُصفى جيدًا من الماء الزائد ويترك ليبرد قليلًا.

هرس العدس: بعد أن يبرد العدس، يُهرس باستخدام شوكة أو محضر طعام ليصبح مزيجًا شبه ناعم، مع ترك بعض الحبات سليمة لإضفاء ملمس جيد للبرجر.

تحضير المكونات الأخرى: في وعاء آخر، يُخلط البصل المفروم، والثوم، والجزر المبشور، والشوفان المطحون، والتوابل (الكمون، البابريكا، الملح والفلفل)، والبقدونس وعصير الليمون مع العدس المهروس. يجب خلط المكونات جيدًا حتى تتجانس وتصبح صالحة لتشكيل البرجر.

تشكيل البرجر: باستخدام اليدين، يتم أخذ كمية مناسبة من الخليط وتشكيلها على شكل أقراص مسطحة متساوية الحجم. يمكن استخدام قالب برجر لتسهيل العملية.

الطهي: يمكن طهي برجر العدس بعدة طرق صحية:

الشوي في الفرن: يوضع البرجر على صينية مبطنة بورق زبدة ويُخبز في فرن محمى على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20 دقيقة تقريبًا مع تقليب البرجر في منتصف الوقت.

القلي الصحي: يمكن قلي البرجر باستخدام رذاذ زيت الزيتون في مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، مع تقليبه حتى يتحمر من الجانبين دون استخدام كمية كبيرة من الزيت.

الشوي على الشواية: إذا توفرت شواية، يمكن شوي البرجر مباشرة للحصول على نكهة مدخنة ولذيذة.

تقديم البرجر:

يمكن تقديم برجر العدس في خبز الحبوب الكاملة مع شرائح الخضروات الطازجة مثل الطماطم، والخس، والخيار، وبعض شرائح الأفوكادو لإضافة الدهون الصحية. يمكن أيضًا استخدام صوص الزبادي قليل الدسم أو صوص الطحينة الخفيف لإضفاء طعم غني دون زيادة السعرات الحرارية.

فوائد برجر العدس الصحية:

غني بالبروتين والألياف: البروتين النباتي في العدس يساعد على بناء العضلات والشعور بالشبع، بينما الألياف تحسن عملية الهضم وتساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم.

منخفض السعرات: مقارنة ببرجر اللحم التقليدي، برجر العدس يحتوي على سعرات أقل ويقلل من الدهون المشبعة.

دعم صحة القلب: العدس يقلل من مستويات الكوليسترول الضار ويحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم الضروريين لصحة القلب.

مناسب للدايت النباتي والنباتيين: يمكن أن يكون وجبة رئيسية متكاملة دون الحاجة لاستهلاك اللحوم.

نصائح لتحضير برجر العدس المثالي:

إضافة خضروات مبشورة مثل الكوسة أو الجزر يزيد من الطعم والقيمة الغذائية.

عدم الإفراط في فرم العدس أو الخضروات للحفاظ على ملمس البرجر عند الطهي.

يمكن تحضير كمية كبيرة وتخزينها في الفريزر لاستخدامها لاحقًا.





في النهاية، برجر العدس وجبة مثالية للدايت، تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية، ويمكن تخصيصه بسهولة حسب الذوق الشخصي مع الحفاظ على الصحة والرشاقة.

