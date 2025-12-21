الأحد 21 ديسمبر 2025
ارتفاع مؤشرات البورصة بعد مرور 90 دقيقة من بدء تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمرور 90 دقيقة من بدء تعاملات أول الأسبوع.

المؤشر الرئيسي

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.76% عند مستوى 41237 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% عند مستوى 50717 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.8%  عند مستوى 18746 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.34% عند مستوى 4566 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما صعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17%  عند مستوى 12890 نقطة.

وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.27%  عند مستوى 17077 نقطة، وقفز  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.68%  عند مستوى 4404 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الخميس الماضي آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.922 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 40926 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 50430 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 18598 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.51% عند مستوى 4551 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 12868 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 17030 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 4374 نقطة.

