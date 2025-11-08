السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ناصر ماهر يعبر عن إحباطه بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

ناصر ماهر
ناصر ماهر
18 حجم الخط

عبر ناصر ماهر، لاعب نادي الزمالك، عن حزنه الشديد بعد قرار استبعاده من قائمة منتخب مصر لمعسكر شهر نوفمبر، وذلك من خلال منشور نشره عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، أكد فيه أنه يشعر بظلم كبير وغير مفهوم بعد تجاهل ضمه رغم مستواه المميز في الفترة الأخيرة.

وقال ناصر ماهر إنه لم يعتد نشر مثل هذه الرسائل، لكن الوضع كان محبطًا للغاية بالنسبة له، مضيفًا أنه يرى نفسه يستحق التواجد على الأقل ضمن القائمة، خاصة في ظل إشادة المحللين والجماهير والإعلام بأدائه منذ انضمامه للزمالك.

 

وأوضح لاعب الزمالك أن ما حدث ليس له علاقة بكرة القدم أو بالمستوى داخل الملعب، معتبرًا أن مجهوده خلال الفترة الماضية ذهب هدرًا دون أي تقدير، رغم أنه قدم كل المطلوب منه وساهم بشكل كبير في تطوير الشكل الهجومي للفريق.

واختتم ناصر ماهر تعليقه بالتأكيد على أن ما يحدث محبط لأي لاعب، خصوصًا عندما يشعر أن حلمه يضيع رغم التزامه واجتهاده، مؤكدًا أنه سيواصل العمل والاجتهاد دون النظر للقرارات غير العادلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لاعب نادي الزمالك قائمة منتخب مصر منتخب مصر نادي الزمالك لاعب الزمالك

مواد متعلقة

الزمالك بالأبيض والأهلي بالأحمر في نهائي السوبر المصري

مشاركات لاعبي الزمالك في جولات ختام السوبر المصري.. ستة نجوم يكتبون فصولًا جديدة من التاريخ الأبيض في النهائيات.. أرقام تاريخية منتظرة في المواجهة النهائية للكأس

الأكثر قراءة

بعد مقترح فاروق حسني، تحرك برلماني بشأن مستقبل متحف التحرير

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

انخفاض البيضاء والبلدي "لغز محير"، سعر الفراخ اليوم السبت 8 نوفمبر 2025

الهبرد يتراجع 5 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

انتخابات مجلس النواب، انطلاق عمل غرفة عمليات التنسيقية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج

الصغرى بالقاهرة 20 والعظمى بالأقصر 33، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

تشكيل توتنهام المتوقع ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

المالية تعلن موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف اهتم الإسلام بتعليم الإنسان الآداب الراقية؟ الإفتاء توضح مظاهر ذلك

"هلّا شققتَ عن قلبه" وخطورة الرشوة، الأوقاف تعلن مواضيع خطبة الجمعة المقبلة

هل تتضاعف صلاة الفرض والنافلة في المسجد الحرام؟

المزيد
الجريدة الرسمية