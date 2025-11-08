ناصر ماهر يعبر عن إحباطه بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

18 حجم الخط

عبر ناصر ماهر، لاعب نادي الزمالك، عن حزنه الشديد بعد قرار استبعاده من قائمة منتخب مصر لمعسكر شهر نوفمبر، وذلك من خلال منشور نشره عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، أكد فيه أنه يشعر بظلم كبير وغير مفهوم بعد تجاهل ضمه رغم مستواه المميز في الفترة الأخيرة.

وقال ناصر ماهر إنه لم يعتد نشر مثل هذه الرسائل، لكن الوضع كان محبطًا للغاية بالنسبة له، مضيفًا أنه يرى نفسه يستحق التواجد على الأقل ضمن القائمة، خاصة في ظل إشادة المحللين والجماهير والإعلام بأدائه منذ انضمامه للزمالك.

وأوضح لاعب الزمالك أن ما حدث ليس له علاقة بكرة القدم أو بالمستوى داخل الملعب، معتبرًا أن مجهوده خلال الفترة الماضية ذهب هدرًا دون أي تقدير، رغم أنه قدم كل المطلوب منه وساهم بشكل كبير في تطوير الشكل الهجومي للفريق.

واختتم ناصر ماهر تعليقه بالتأكيد على أن ما يحدث محبط لأي لاعب، خصوصًا عندما يشعر أن حلمه يضيع رغم التزامه واجتهاده، مؤكدًا أنه سيواصل العمل والاجتهاد دون النظر للقرارات غير العادلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.