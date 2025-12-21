مصر تعلن للعالم بدء فصل الشتاء من الأقصر، تفاصيل الاحتفال بتعامد الشمس على معبد الكرنك (صور)

18 حجم الخط

شهدت محافظة الأقصر ظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك، والتي توافق اليوم الأحد، معلنةً رسميًا بداية فصل الشتاء، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، نيابةً عن المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

ظاهرة تعامد الشمس 2025

وجاءت الاحتفالية على أنغام الربابة والمزمار، في مشهد يعكس عمق التراث المصري وارتباطه بالحضارة والفلك، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والسياحية والأثرية، من بينهم الدكتور بهاء عبد الجابر مدير عام آثار البر الغربي، والدكتور محمد حماد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور محمد رزق مدير إدارة التنمية الأثرية، وسامح فتحى مدير إدارة التنمية السياحية، وحاتم الصغير مدير شركة الصوت والضوء بالأقصر، والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر.

وتُعد ظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك إحدى الظواهر الفلكية النادرة التي تشهدها مصر، حيث تتعامد الشمس في 21 أو 22 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي يكون فيه النهار أقصر نهار والليل أطول ليل، وتكون الشمس في أدنى ارتفاع لها وقت الظهيرة، متعامدة على مدار الجدي.

وتبدأ الظاهرة مع شروق الشمس من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثامنة صباحًا، حيث تتعامد أشعة الشمس على محور المعبد، مرورًا بالبوابة الشرقية وصولًا إلى قدس الأقداس، في دلالة فلكية دقيقة تعكس عظمة قدماء المصريين ومعرفتهم المتقدمة بحركة الشمس والأجرام السماوية.

وتثبت هذه الظاهرة أن تشييد المعابد المصرية لم يكن عشوائيًا، بل ارتبط بالظواهر الطبيعية وتغير الفصول والمواسم الزراعية، حيث كانت بمثابة رسائل زمنية يوجهها المعبد للمزارعين لتحديد مواعيد الزراعة وأنواع المحاصيل، خاصة أن فصل الشتاء كان يُعرف لدى المصري القديم بـ فصل الإنبات.

ومن جانبه قال نائب محافظ الأقصر إن مشاركة قيادات المحافظة إيمانًا بأهمية دعم وتميّز الأقصر أثريًا وفلكيًا وسياحيًا، والعمل على إدراج مثل هذه الظواهر الفريدة ضمن الأجندة السياحية المصرية، بما يعزز مكانة الأقصر كعاصمة للتراث الإنساني والحضاري.

