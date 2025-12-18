الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مصدر: الأهلي يدرس رفع اسم أشرف داري من قائمته خلال يناير المقبل

أشرف داري
أشرف داري
18 حجم الخط

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن هناك مقترحا داخل القلعة الحمراء برفع اسم أشرف داري من قائمة الفريق فى انتقالات يناير مع تسديد مرتب اللاعب لحين تسويقه، خاصة وأن اللاعب لم يتلق عروضا مغرية حتى الآن تتناسب مع الراتب السنوي الذى يحصل عليه مع الأهلي والذى يقترب من 800 ألف دولار سنويا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات كأس عاصمة مصر. 

وتلقى الأهلي، الخسارة على يد إنبي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء  الجمعة الماضي على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا 

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي مع نظيره سيراميكا يوم الجمعة المقبل الموافق 19 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر. 

كما يلعب الأهلي مع غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو في 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

وتنقل قناة أون سبورت مباريات  النادي الأهلي في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

جدير بالذكر أن الفرق المشاركة قد قٌسمت إلى ثلاث مجموعات على النحو الآتي:

المجموعة الأولى:

الأهلي - سيراميكا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب.

المجموعة الثانية:

بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة.

المجموعة الثالثة:

الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد إف سي - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي اخبار الأهلي النادي الأهلي أشرف داري داري انتقالات يناير

مواد متعلقة

الأهلي يختتم اليوم تحضيراته لمباراة سيراميكا

كأس عاصمة مصر، موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

توروب يرفض صفقات الأجانب تحت السن

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة الترحيب برحيل شوبير

موقف أشرف داري من وضعه على قائمة الانتظار في يناير

توروب يراقب الدوليين أمام نيجيريا الليلة

الأهلي يواصل تحضيراته لمباراة سيراميكا

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة وموعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025

كأس عاصمة مصر، موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

موعد مباراة السعودية والإمارات على برونزية كأس العرب والقنوات الناقلة

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، ارتفاع 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون

سد النهضة وتسوية الأزمة السودانية تتصدران قمة السيسي والبرهان اليوم بالقاهرة

حادث مدمر، تصادم 10 سيارات وأتوبيس بالطريق السياحي في الجيزة

انخفاض ملحوظ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

أسرة الفنانة نيفين مندور تصل إلى مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية لاستلام الجثمان

خدمات

المزيد

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا البيت القديم في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم

أفضل أدعية الرزق بعد صلاة الفجر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 18 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads