117 عامًا على تأسيس جامعة القاهرة، حلم مصطفى كامل وإرادة شعب وكرم الأميرة فاطمة إسماعيل

جامعة القاهرة، أكبر الجامعات المصرية وأقدمها، كانت حلم كل مصري أوائل القرن الماضي كمؤسسة للعلم، نادت بوجودها أصوات مفكري مصر كان أولهم الزعيم مصطفى كامل، بلغت التبرعات خمسة آلاف جنيه، بدأت أهلية في التحرير.. الأميرة فاطمة تكفلت بأعمال البناء.



بدأت فكرة إنشاء الجامعة المصرية ــ جامعة القاهرة ــ في عهد محمد على باشا من خلال إنشائه مجموعة من المدارس ـــ الكليات فيما بعد ــ مثل مدرسة المهندسخانة والطب وغيرها، وما لبث أن أُغلقت هذه المدارس في عهد الخديوي سعيد، وفى أوائل القرن العشرين فكر نخبة من قادة العمل الوطني منهم محمد عبده ومصطفى كامل ومحمد فريد وقاسم أمين وسعد زغلول فى انشاء جامعة تنهض بالبلاد وكتبوا المقالات فى الصحف التى تطالب بذلك عام 1906، بدأت بنداء من مصطفى كامل بجريدة المؤيد، مما دفع الشيخ على يوسف للاجتماع مع سعد زغلول وقاسم أمين وبعض المفكرين فى دار المؤيد ثم كان الاجتماع فى منزل سعد زغلول هو أول لجنة تأسيسية للجامعة المصرية، جمعت فيه التبرعات التى بلغت خمسة آلاف جنيه وأربعمائة واثنين وثمانين جنيها وصدر البيان الأول للدعوة لإنشاء الجامعة المصرية.

تعيين الأمير أحمد فؤاد رئيسا



عقد الاجتماع الثاني للهيئة التأسيسية للجامعة المصرية فى نوفمبر 1906 بمنزل حسين جمجوم بالعباسية واستقر فيه على إسناد رئاسة المشروع للأمير احمد فؤاد وبفضله وافقت الحكومة على الاعتراف بالجامعة رسميا.

الاميرة فاطمة اسماعيل



فى عهد الخديوي عباس حلمى الثانى، وضع حجر أساس الجامعة المصرية ــ جامعة القاهرة ــ وتم افتتاح الجامعة المصرية في مثل هذا اليوم 21 ديسمبر 1908 رغم معارضة الاحتلال الإنجليزى ومنحت الجامعة من الحكومة 2000 جنيه، وساهم الشعب بكل طبقاته فى الاكتتاب.

أهلية في مبنى بالتحرير

بدأت الجامعة المصرية أهلية فى مبنى مستأجر مكان الجامعة الأمريكية بميدان التحرير الآن، من صاحبه الذى يدعى الخواجة نستور جناكليس وكان إيجاره أربعمائة جنيه فى العام، وهى جامعة أهلية ولا تتبع الحكومة وكان الأمير أحمد فؤاد الأول رئيس شرف الجامعة تدخل فى استئجار هذا المبنى من جناكليس لمدة أربع سنوات، إلا أن جناكليس رفض تجديد الإيجار وطلب إما شراء المبنى أو إخلائه، لينتقل مقرها إلى سراى محمد صدقى بميدان الأزهار بشارع الفلكى، إلى أن علمت الأميرة فاطمة إسماعيل من د.محمد علوى الذي كان طبيبا خاصا للأسرة بالظروف التي تمر بها تأسيس الجامعة المصرية الأهلية والعقبات التى تواجهها التى يمكن بسببها أن تتوقف بسبب عدم وجود دعم ثابت يضمن استمرارها، فأعلنت إنها ستقف بكل ما تستطيع من أجل نجاح الجامعة.



أوقفت الأميرة فاطمة إسماعيل ستة أفدنة لبناء الجامعة المصرية، بالإضافة إلى 661 فدانا من أجود الأراضى الزراعية بمديرية الدقهلية، يكون صافى ريعهم الذي كان يقدر أربعة آلاف جنيه في السنة، وأعلنت أنها ستتكفل كافة تكاليف بناء الجامعة التي تقدر بستة وعشرين ألف جنيه، ولذلك عرضت مجوهراتها للبيع عن طريق إدارة الجامعة وقام بمهمة البيع محمد علوى فباعها خارج مصر بـ سبعين ألف جنيه، وبالفعل تم بناء مقر الجامعة وافتتحت في مثل هذا اليوم 21 ديسمبر عام 1908، وأقيم الاحتفال بالقاعة الكبرى لمجلس شورى القوانين، ولم تحضر الأميرة فاطمة حفل افتتاح الجامعة بسبب تقاليد المجتمع المحافظ آنذاك، والتي تمنع مشاركة المرأة في الفعاليات العامة، وحضر نيابة عنها ابنها.

الاميرة فاطمة اسماعيل

وفى بداية الاحتفال هتف أمير الشعراء أحمد شوقى مشيدا بكرم الأميرة فاطمة إسماعيل فقال: بارك الله في عباس من ملك..وبارك الله في عمات عباس / وبارك الله في أساس الجامعة..لولا الأميرة لم تصبح بأساس / يا عمة التاج ما بالنيل من كرم..أن قيس بحركم الطامى بمقياس، تقول مصر من الزهراء مشرقة..كان أيامها أيام عذراء.

مرسوم ملكي بإنشاء الجامعة المصرية



وفى عام 1917 فكرت الحكومة في إنشاء جامعة حكومية وألفت لجنة لهذا الغرض فأوصت اللجنة بضم المدارس العليا القائمة إلى الجامعة فضمت مدرستى الحقوق والطب عام 1923، وتم الاتفاق بين الحكومة وإدارة الجامعة الأهلية على الاندماج في الجامعة الجديدة، على أن تكون كلية الآداب نواة لهذه الجامعة، وبعد عامين فى 1925 صدر مرسوم ملكى بقانون إنشاء الجامعة الحكومية، وكانت مكونة من كليات أربع هي الآداب، والعلوم، والطب، والحقوق، وفى عام 1928 بدأت الحكومة فى إنشاء مقر الحالى للجامعة بالجيزة، وفى عام 1937 تم إنشاء ساعة الجامعة، وأطلق عليها جامعة فؤاد الأول فى عام 1940، حتى تم تغييره بعد الثورة عام 1953 إلى جامعة القاهرة أكبر الجامعات فى مصر وأفريقيا.

