منافس مصر في الكان.. منتخب جنوب أفريقيا يبحث عن اللقب الثاني.. وهوجو بروس يستهدف إعادة الأمجاد.. وهؤلاء العمود الفقري لـ"الأولاد"

أمم أفريقيا، لا صوت يعلو داخل الشارع الرياضي في مصر على قرب انطلاق العرس الكروي الأهم والأقوى داخل القارة السمراء، والمتمثل في بطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار، في نسختها رقم 35، والتي تقام على الأراضي المغربية خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى الثامن عشر من شهر يناير المقبل.

وكانت قرعة بطولة أمم أفريقيا 2025 أوقعت منتخب مصر الأول لكرة القدم، ضمن المجموعة الثانية في الكان، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

منتخب مصر سيواجه منتخب جنوب افريقيا في الجولة الثانية بدور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا بالمغرب، والمحدد لها يوم الجمعة 26 ديسمبر الجاري، في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

منتخب جنوب أفريقيا، فيتو

كيف تأهل منتخب جنوب أفريقيا لبطولة أمم أفريقيا بالمغرب؟

وتأهل منتخب جنوب افريقيا الملقب بـ (البافانا بافانا) لبطولة أمم أفريقيا في نسختها المقبلة بعدما تصدر المجموعة الحادية عشرة برصيد 14 نقطة، بعدما فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبوه 16 هدفا واستقبلت شباكه 5 أهداف فقط، وضمت مجموعته منتخبات أوغندا والكونغو وجنوب السودان.

وتستعرض "فيتو" في هذه السطور تاريخ مشاركات منتخب "البافانا البافانا" في بطولة أمم أفريقيا قبل المواجهة المرتقبة أمام الفراعنة يوم الجمعة المقبل.

ويتفق أغلب الخبراء والمحللين في مصر أن منتخب جنوب أفريقيا، هو أحد المنتخبات التي رشحها البعض لتقديم مباريات قوية وعروض مثيرة في "كان" المغرب، وأنه سيكون المنافس الأقوى للفراعنة على صدارة المجموعة الثانية، فيما ذهب البعض إلى أبعد من ذلك ورشح "البافانا بافانا" للمنافسة بقوة على اللقب الإفريقي.

نهائي أمم أفريقيا 1998، فيتو

لقب واحد في جعبة منتخب جنوب أفريقيا

منتخب جنوب أفريقيا، الملقب بـ "الأولاد" توج مرة واحدة بلقب ببطولة أمم أفريقيا، في نسخة عام 1996 التي أقيمت في ضيافته، التي أقيمت على أرضه، بعد الفوز على تونس في النهائي بثنائية نظيفة.

وغاب "البافانا بافانا" عن المشاركة بالبطولة في نسخة 2017 والتي أقيمت في الجابون، كما غاب عن نسخة 2021 في الكاميرون.

تاريخ جنوب إفريقيا في بطولة أمم إفريقيا

وتمثل الفترة ما بين عام 1996 حتى عام 2000، الحقبة الذهبية لمنتخب جنوب أفريقيا، حيث احتل المركز الـ16 في التصنيف العالمي للفيفا كأفضل تصنيف له على الإطلاق، وذلك بعد أن شارك عام 1996 في أول بطولة كأس أمم أفريقية يتم تنظيمها على أرضه، وحصد اللقب في نهايتها على حساب المنتخب التونسي بهدفين مقابل هدف وفي بطولة 1998 ببوركينا فاسو احتل وصافة البطولة بعد الخسارة في النهائي أمام منتخب مصر بثنائية نظيفة، ثم في عام 2000 احتل المركز الثالث، كما احتل المركز الثالث في نسخة 2023 بكوت ديفوار.

أرقام جنوب افريقيا في بطولة أمم أفريقيا

وشارك منتخب جنوب أفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية، 10 مرات، خاض خلالها 45 مباراة، فازت في 18 وتعادل في 14 مباراة، وتلقى الهزيمة 13، وسجل منتخب جنوب افريقيا في بطولة أمم أفريقيا 52 هدفًا واستقبل في شباكه 44 هدفًا.

ويعد بيني مكارثي الهداف التاريخي لمنتخب الأولاد في بطولة أمم أفريقيا برصيد بـ 7 أهداف.

25 لاعبا في قائمة البافانا بافانا في أمم افريقيا بالمغرب

وفي وقت سابق أعلن هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، قائمة مُكوَّنة من 25 لاعبًا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، حيث يسعى المدرب هوجو بروس لمنح شاندري كامبل وتايلون سميث (20 عامًا) فرصة إضافية للمشاركة على المستوى الدولي، وكان الثنائي من بين الأسماء المفاجئة التي أعلنها بروس.

ويلعب كامبل في نادي كلوب بروج في بلجيكا، بينما يلعب سميث في نادي كوينز بارك رينجرز في دوري الدرجة الأولى، وكلاهما لم يبدأ سوى مباراة واحدة فقط على مستوى الكبار في مسابقة الكأس المحلية هذا الموسم.

قائمة منتخب البافانا بافانا في أمم أفريقيا

وضمت قائمة منتخب جنوب أفريقيا في "كان" المغرب 25 لاعبا هم:

حراس المرمى: رونوين ويليامز نادي (ماميلودي صن داونز) - سيبو تشاين (أورلاندو بايرتس) - ريكاردو جوس (نادي سيويليلي).

خط الدفاع: خوليسو موداو ماميلودي صنداونز - ثابانج ماتولودي (بولوكواني سيتي) - تايلون سميث (كوينز بارك رينجرز الإنجليزي) - نكوسيناثي سيبيسي (أورلاندو بايرتس) - أوبري موديبا (ماميلودي صنداونز) - خولجوماني نداماني (تي إس جالاكسي) - سيابونجا نجيزانا (ستيوا بوخارست الروماني) - ساموكيلو كابيني (مولده النرويجي) - مبيبزيلي مبوكازي (أورلاندو بايرتس).

خط الوسط: تيبوهو موكوينا (ماميلودي صنداونز) - باثوسي أوباس (ماميلودي صنداونز) - ثالينتي مباثا (أورلاندو بايرتس) - سفيسيلو سيثول (تونديلا).

خط الهجوم: أوسوين أبوليس (أورلاندو بايرتس) - موهاو نكوتا (الاتفاق السعودي)- تسهيبانج موريمي (أورلاندو بايرتس) - إيفيدنس ماكجوبا (أورلاندو بايرتس) - لايل فوستر (بيرنلي الإنجليزي) - ريليبوجيل موفوكينج (أورلاندو بايرتس) - شاندري كامبل (كلوب بروج البلجيكي) - سيفو مبولي (أورلاندو بايرتس) - إلياس موكوانا (الحزم السعودي).

هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب افريقيا، فيتو

هوجو بروس يتحدث عن أهدافه في "كان" المغرب

وقال هوجو بروس عند إعلانه عن قائمة فريقه لبطولة أمم أفريقيا: "أتطلع أيضًا إلى المستقبل مع هذه التشكيلة". ستشارك جنوب أفريقيا في كأس العالم 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة العام المقبل".

وأضاف: "يتعين علينا أن نفعل على الأقل نفس الشيء الذي فعلناه في نهائيات كأس الأمم الأخيرة، وهو الوصول إلى الدور نصف النهائي.. سنخوض هذه البطولة بخبرة أكبر بكثير، وهذا هو التغيير الكبير الذي طرأ على الفريق خلال العامين الماضيين، لقد أصبحنا أكثر نضجًا".

وتفتتح جنوب أفريقيا مشوارها في البطولة يوم 22 ديسمبر بمواجهة أنجولا، ثم تواجه مصر وزيمبابوي.

