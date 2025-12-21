الأحد 21 ديسمبر 2025
نقيب المهن الموسيقية يتقدم ببلاغ ضد عمرو السعداوي للسب والتشهير على وسائل التواصل

مصطفى كامل، فيتو
حرر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، محضرًا رسميًا بقسم تكنولوجيا المعلومات ضد عمرو السعداوي، متهمًا إياه بالسب والقذف والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأشار البلاغ إلى أن المشكو في حقه نشر عبارات مسيئة ومهينة بحق نقيب المهن الموسيقية، ما دفع الأخير لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وأوضحت الجهات المختصة أنها باشرت التحقيقات بعد تحرير المحضر، وفقًا للإجراءات المتبعة في مثل هذه القضايا.
 

نقيب المهن الموسيقية مصطفي كامل عمرو السعداوي

