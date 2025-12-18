قافلة بيطرية شاملة لجامعة بنها بقرية الحصة بطوخ تقدم خدمات الكشف المجاني للمربين

18 حجم الخط

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة بنها بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالقليوبية برئاسة هاني شمس الدين وكيل المديرية، قافلة بيطرية بقرية الحصة - مركز طوخ وذلك في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع والمحافظة، وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري.

وقال الدكتور إيهاب النحاس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القافلة جاءت بحضور الدكتور هانى شمس مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية وتنسيق رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقامت القافلة بإجراء الفحص والكشف الطبي على مختلف الحيوانات وتقديم العلاج المجاني لجميع الحالات التي تم فحصها والكشف عليها، بالإضافة الى تقديم التوعية البيطرية لبعض الأمراض وبخاصة مرض الحمى القلاعية وتوزيع ارشادات عامة للتعامل مع المرض.

واستهدفت القافلة إجراء الكشف والفحص على الحالات اشتملت على 40 حالة من الجاموس والأبقار و55 حالة من الأغنام والماعز و6 حالات من الفصيلة الخيلية واستخدام جهاز السونار للكشف على عدد 31 حالة أخري من حيوانات المزرعة و40 حالة من الأرانب و2207 حالات من الطيور دجاج وبط وحمام وإجراء 3 حالات جراحة وقد تم إعطاء الدواء بالمجان الجميع تلك الحالات.

