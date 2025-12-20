تنفيذ 70 مشروعا بتكلفة تتجاوز 2 مليار جنيه لتطوير قطاع الري في البحيرة

18 حجم الخط

أكدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، أن مشروعات الري تأتي على رأس أولويات المحافظة لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطنين ودعم النشاط الزراعي، مؤكدةً أن المحافظة تشهد تنفيذ مشروعات مكثفة لتطوير وتأهيل الترع والمصارف والمنشآت المائية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المزارعين بجميع مراكز ومدن المحافظة

وأشارت إلى أنه يجري حاليًا تنفيذ ٧٠ مشروعًا حيويًا بنطاق المحافظة، بتكلفة إجمالية تبلغ ٢ مليار و١٢٥ مليون جنيه ضمن الخطة الإستثمارية لوزارة الري للعام المالي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦، تشمل تطوير الترع والمنشآت المائية وإنشاء شبكات ري وصرف جديدة، بهدف رفع كفاءة الموارد وتحسين الخدمات وزيادة الإنتاجية الزراعية.



الانتهاء من تنفيذ ٩ مشروعات بتكلفة إجمالية ٥٤٣ مليونا و٧٧٢ ألف جنيه بالبحيرة

وقد تم الانتهاء من تنفيذ ٩ مشروعات بتكلفة إجمالية ٥٤٣ مليونا و٧٧٢ ألف جنيه، وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة، بما يضمن كفاءة واستدامة منظومة الري وتلبية احتياجات الأراضي الزراعية وخدمة المزارعين بمختلف المناطق، وشملت تلك المشروعات تأهيل عدد ٤ ترع بزمام هندسة ري أبو حمص، بتكلفة إجمالية ٦٧ مليونا و٦٠٠ ألف جنيه وتأهيل عدد ٣ ترع بزمام هندسة ري حوش عيسى، بتكلفة ١٢ مليونا و٣٣١ ألف جنيه.

بالإضافة إلى تأهيل ترع عقاب – كوم النفوة – بلقطر القديمة، بتكلفة ٢٩ مليونا و٧٤٠ ألف جنيه وإعادة تأهيل المساقي ضمن عملية متخللات البسلقون بكفر الدوار، بتكلفة ٣ ملايين و٢٨٦ ألف جنيه وإحلال وتجديد وتأهيل البوابات ودائرة الإدارة العامة لري غرب البحيرة، بتكلفة تقارب ٥ ملايين جنيه وتأهيل وتبطين ترع الحرية بتكلفة ١٠٠ مليون و٨٤٥ ألف جنيه.

كما تم تأهيل ترع هندسة ري أبو المطامير، بتكلفة ٣٠٠ مليون جنيه وإحلال وتجديد عدد ٥ كباري على مصارف (العطف – برج رشيد – رشيد – كوم المدينة – الغزلان) بمركز المحمودية وحماية جسور مصرف حلق الجمل بطول ٧٠٠ متر، بإجمالي ٢٤ مليونا و٩٧٠ ألف جنيه.





