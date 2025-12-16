الانتهاء من تطوير الري في 600 فدان قصب بقنا

18 حجم الخط

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن الانتهاء من أعمال تطوير الري لمساحة تتجاوز 600 فدان من إجمالي المساحة المستهدفة هذا العام والبالغة 1000 فدان لزراعات قصب السكر بمركزي قفط وقوص بمحافظة قنا.

وقال الدكتور هاني درويش رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي وقطاع الزراعة الآلية، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تم تحقيق إنجاز في معدلات تنفيذ مشروع تطوير الري الحقلي لزراعات قصب السكر بمحافظة قنا، بمساحة إجمالية تجاوزت حتى الآن أكثر من 600 فدان من إجمالي مساحة مستهدفة للمشروع هذا العام 1000 فدان.

وأشار إلى مواصلة وحدة تطوير الري الحقلي وترشيد استهلاك المياه عملها في المحطات المتبقية لرفع كفاءة البنية التحتية المائية، لافتا إلى أنه تم تأسيس البنية التحتية التي تضمن التوزيع العادل للمياه وتقليل الهالك بنسب كبيرة.

واوضح أن أعمال تطوير الري تستهدف زيادة إنتاجية الفدان من قصب السكر من خلال انتظام عمليات الري، فضلا عن ضمان تطبيق أحدث نظم توفير المياه تماشيًا مع خطة الدولة لترشيد الاستهلاك، إضافة الى تقليل تكاليف التشغيل والصيانة للمزارعين؛ مما يرفع من صافي أرباحهم.

وأكد درويش استمرار العمل بمعدلات مرتفعة لإنهاء المساحات المتبقية، في اسرع وقت، وذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة، وحرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم للمزارعين.

