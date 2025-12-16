الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الانتهاء من تطوير الري في 600 فدان قصب بقنا

تطوير الري، فيتو
تطوير الري، فيتو
18 حجم الخط
ads

 كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن الانتهاء من أعمال تطوير الري لمساحة تتجاوز 600 فدان من إجمالي المساحة المستهدفة هذا العام والبالغة 1000 فدان لزراعات قصب السكر بمركزي قفط وقوص بمحافظة قنا.

وقال الدكتور هاني درويش رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي وقطاع الزراعة الآلية، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تم تحقيق إنجاز في معدلات تنفيذ مشروع تطوير الري الحقلي لزراعات قصب السكر بمحافظة قنا، بمساحة إجمالية تجاوزت حتى الآن أكثر من 600 فدان من إجمالي مساحة مستهدفة للمشروع هذا العام 1000 فدان.

وأشار إلى مواصلة وحدة تطوير الري الحقلي وترشيد استهلاك المياه عملها في المحطات المتبقية لرفع كفاءة البنية التحتية المائية، لافتا إلى أنه تم تأسيس البنية التحتية التي تضمن التوزيع العادل للمياه وتقليل الهالك بنسب كبيرة.

واوضح أن أعمال تطوير الري تستهدف زيادة إنتاجية الفدان من قصب السكر من خلال انتظام عمليات الري، فضلا عن ضمان تطبيق أحدث نظم توفير المياه تماشيًا مع خطة الدولة لترشيد الاستهلاك، إضافة الى تقليل تكاليف التشغيل والصيانة للمزارعين؛ مما يرفع من صافي أرباحهم.
وأكد درويش استمرار العمل  بمعدلات مرتفعة لإنهاء المساحات المتبقية، في اسرع وقت، وذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة، وحرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم للمزارعين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قفط قوص قنا الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي قطاع الزراعة الآلية

الأكثر قراءة

موعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وغوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة

عباقرة ولكن مجهولون.. الحسن الوزان رائد الجغرافيا والموسوعات الأفريقية

تعرف على أماكن لجان الدائرة الأولى في جولة إعادة انتخابات النواب ببورسعيد

سعر الخضار اليوم، انخفاض 14 صنفا أبرزهم البطاطس والليمون في سوق العبور

يتجاوز الـ 6 آلاف جنيه، شاهد لحظة إغماء فتاة عند سماعها سعر جرام الذهب

النيابة تطلب تحريات المباحث حول حريق شقة سكنية في السلام

يعالج مرضاه بـ"سم النحل"، النيابة تحقق في انتحال موظف لصفة طبيب ببني سويف

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

تعرف على سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من القرآن والسنة، الإفتاء توضح حقوق الإنسان في الإسلام

عباقرة ولكن مجهولون.. الحسن الوزان رائد الجغرافيا والموسوعات الأفريقية

تفسير حلم هدم البيت في المنام وعلاقته بالسعى نحو بناء حياة أفضل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads