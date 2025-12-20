السبت 20 ديسمبر 2025
استمرار ارتفاع الطماطم والليمون، أسعار الخضروات اليوم في محافظة البحيرة (فيديو)

أسعار الخضراوات بالبحيرة،
أسعار الخضراوات بالبحيرة، فيتو
ننشر أسعار الخضروات بالأسواق  بـ محافطة البحيرة  اليوم السبت، حسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة، ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، حيث تشهد أسعار الخضروات ارتفاعا ملحوظا في بعض الأنواع واستقرار الآخر.

ارتفاع أسعار الليمون والطماطم بأسواق محافظة البحيرة
 

وشهدت بعض أسعار الخضروات ارتفاعًا ملحوظا خلال الأيام الماضية وتحديدا الطماطم والليمون، وتجاوز سعر كيلو الليمون الـ40 جنيها في أسواق المحافظة، كما ارتفع سعر كيلو الطماطم من 8 إلى 12 جنيها.

 

وأشار أحد البائعين بالسوق إلى أن ارتفاع أسعار الليمون  بمحافظة البحيرة بهذا الشكل يرجع لفواصل العروات من العروة الصيفية والشتوية والذي أدي بدوره إلى ارتفاع كبير بأسعار الليمون مضيفا أنه سيواصل الارتفاع أيضًا خلال الفترة المقبلة حتى يصل إلى 50 جنيها في بعض الأحيان.

 


 

أسعار الخضروات اليوم بمحافظة البحيرة

 

طماطم تسجل 12 جنيها.

بطاطس تسجل 10 جنيها.

بصل يسجل 12 جنيها.

كوسة تسجل 15 جنيها.

باذنجان يسجل 10 جنيها.

خيار يسجل 15 جنيها.

جزر يسجل 20 جنيها.

فاصوليا خضراء تسجل 25 جنيها.

ليمون يسجل 40 جنيها.

توم بلدي يسجل 50 جنيها.

توم مستورد يسجل 70 جنيها.

بطاطا تسجل 10 جنيها.

شطة تسجل 15 جنيها.

فلفل ألوان يسجل 30 جنيها.

