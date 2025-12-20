السبت 20 ديسمبر 2025
محافظات

أسعار الدواجن بمحافظة البحيرة اليوم السبت (فيديو)

ننشر أسعار الدواجن بالأسواق  بـ محافظة البحيرة  اليوم السبت، حسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة، ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، وتشهد الدواجن استقرارا بشكل ملحوظ في الأسعار.


 

 

أسعار الدواجن بمحافظة البحيرة

ويسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء متوسط 65 جنيهًا، وسعر فراخ الساسو يتراوح بين 95 إلى 100 جنيهات للكيلو الواحد، بالإضافة إلى سعر كيلو الفراخ الأمهات  55 جنيها، وسجل سعر الفراخ البلدي ما يقرب من 120 جنيهًا للكيلو الواحد.


 

كما سجل الفراخ البلدي الفيومي سعر 100 للكيلو الواحد والرومي الاسمر 145 جنيها والأبيض 120 للكيلو الواحد والبط السوداني 130 جنيها والبط الفرنساوي 100 جنيهًا والبط المولار 100 جنيها للكيلو الواحد والمسكوفي 125 جنيهات، وسجلت ايضا الأرانب 125 جنية وكيلو البانية بسعر 150 وأجنحة الدواجن بسعر 40 جنيها والكبد والقوانص 80 وزوج الحمام بسعر 150 جنيه.

وأكد مالك أحد محال الدواجن بمحافظة البحيرة أن الدواجن شهدت خلال الفترة الأخيرة استقرارا في الأسعار لافتا إلى أن ذلك يرجع لزيادة العرض وقلة الطلب بسبب انتشار مزارع الدواجن بشكل كبير خلال العام الماضي بالإضافة إلى لجوء الكثير إلى تربية الدواجن بالمنازل للاكتفاء الذاتي كما اضاف ان أسعار الدواجن ستشهد استقرارا ملحوظا خلال الفترة القادمة نتيجة لاستقرار اسعار الأعلاف. 

