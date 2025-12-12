الحصر العددي لدائرة حوش عيسى الملغاة بانتخابات النواب بالبحيرة

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الخامسة، ومقرها مركز شرطة حوش عيسى، الحصر العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية بمحافظة البحيرة.

الأصوات الباطلة 2000 صوت

بلغ عدد الحضور 85 ألفًا و197 ناخبًا، وجاءت الأصوات الباطلة 2000 صوت، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 83 ألفًا و197 صوتًا.

ننشر أرقام تصويت الناجحين

ويتنافس مرشحو الدائرة بمركز حوش عيسى على مقعد فردي، وجاء أعلى المرشحين حسب عدد الأصوات عصام الصافي قاسم "مستقل" 18 ألفًا و643 صوتًا يليه ممدوح عبد السميع "مستقل" 17 ألفًا و617 صوتًا، بينما لم يوفق عضو مجلس النواب الحالي عن الدائرة علاء قريطم في الانتخابات.

