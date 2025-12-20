بث مباشر، حلقة جديدة من «دولة التلاوة» لاكتشاف المواهب القرآنية بحضور أحمد نعينع

18 حجم الخط

حل شيخ عموم المقارئ المصرية القارئ الطبيب أحمد نعينع ضيف شرف على الحلقة الثانية عشرة من برنامج «دولة التلاوة»، التي تُذاع مساء اليوم السبت، في ظهور هو الأول له داخل البرنامج منذ انطلاقه.

دور ضيف الشرف: رأي وتقييم دون تصويت

ووفقًا لنظام مسابقة دولة التلاوة، لا يشارك ضيوف الشرف في عملية التصويت أو التحكيم الرسمي على المتسابقين، إلا أنه يُسمح لهم بإبداء آرائهم الفنية والتعليق على المستوى العام للأداء، بما يضيف قيمة علمية وخبرة قرآنية للحلقات.

«دولة التلاوة».. مشروع لإحياء المدرسة المصرية

يحظى برنامج «دولة التلاوة» باهتمام جماهيري واسع منذ انطلاق نسخته الأولى، نظرًا لاعتماده على اكتشاف الأصوات الحسنة ذات الأداء المحكم، في إطار يسعى إلى إعداد جيل جديد يواصل مجد دولة التلاوة المصرية، التي قدمت للعالم أعلامًا كانوا سفراء للقرآن الكريم شرقًا وغربًا.

تعاون رسمي لنشر علوم القرآن

ويُعرض البرنامج في التاسعة مساءً يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، في إطار تعاون مشترك بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بما يعكس اهتمام الدولة بدعم علوم القرآن الكريم وإبراز المتميزين من الشباب في مجالي الترتيل والتجويد.

أحمد نعينع.. نصف قرن في خدمة القرآن

وكان قد جرى اختيار القارئ أحمد نعينع (80 عامًا) شيخًا لعموم المقارئ المصرية، تتويجًا لمسيرة تجاوزت خمسين عامًا في خدمة كتاب الله، وهو من أقدم القراء المعتمدين في الإذاعة المصرية.

تأسست مشيخة عموم المقارئ المصرية عام 1860، وتشرف حاليًا على نحو 12 ألف مقرأة في مختلف محافظات الجمهورية، وتتبع وزارة الأوقاف، وتهدف إلى تحفيظ القرآن الكريم وضبط أدائه وفق القواعد الصحيحة.

وتعاقب على رئاسة المشيخة 17 شيخًا، كان آخرهم الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، بينما يُعد الشيخ محمود خليل الحصري الوحيد الذي جمع بين القراءة والإقراء.

إقبال قياسي على اختبارات البرنامج

وشهدت مسابقة «دولة التلاوة» إقبالًا غير مسبوق، حيث تقدم أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف المحافظات، في مؤشر واضح على تزايد اهتمام الشباب بفنون التلاوة والتجويد، والرغبة في الالتحاق بمدرسة قرآنية رصينة تقوم على العلم والمنهج والانضباط.

