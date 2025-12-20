السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"نعينع" ضيف شرف الحلقة 12 من برنامج دولة التلاوة

القارئ أحمد نعينع،
القارئ أحمد نعينع، فيتو
18 حجم الخط

يحل شيخ عموم المقارئ المصرية القارئ الطبيب أحمد نعينع، كضيف شرف على الحلقة الثانية عشرة من برنامج دولة التلاوة، والتي تذاع في التاسعة من مساء اليوم السبت. 

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها "نعينع" في البرنامج، ووفقا لنظام البرنامج فإنه لا يحق لضيوف الشرف التصويت في عملية الحكم على المتسابقين، ولكن يسمح لهم بالإدلاء بوجهات نظرهم والتعليق على المستوى العام.

ويحظي برنامج دولة التلاوة باهتمام جماهيري وشعبي منذ انطلاق النسخة الأولى منه في ظل وجود متسابقين يجمعون بين الصوت الحسن والأداء المحكم، وهو الهدف من البرنامج الذي يتطلع إلى خلق جيل جديد يواصل مجد دولة التلاوة المصرية التي صدرت للعالم فنون الأداء، وكان أبناؤها سفراء فوق العادة، طافوا العالم شرقا وغربا يتلون كتاب الله حق تلاوته.

وفي وقت سابق، اختير القارئ أحمد نعينع (80 عامًا) شيخًا لعموم المقارئ المصرية المصرية، تتويجًا لأكثر من نصف قرن في خدمة القرآن الكريم، وهو واحد من أقدم القراء اعتمادًا بالإذاعة المصرية.

يذكر أن مشيخة عموم المقارئ المصرية أسست عام 1860، وتشرف حاليا على نحو 12 ألف مقرأة في أنحاء جمهورية مصر العربية، وتتبع وزارة الأوقاف، وتهدف إلى الاهتمام بتحفيظ كتاب الله على نحو دقيق وسليم. 

وتعاقب على رئاسة المشيخة قبل “نعينع” 17 شيخًا، كان آخرهم: الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف. ويعد القارئ الشيخ محمود خليل الحصري هو الوحيد الذي جمع بين القراءة والإقراء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد نعينع برنامج دولة التلاوة عموم المقارئ المصرية المصرية الشيخ محمود خليل الحصري

الأكثر قراءة

حكم دعاء أول ليلة من رجب، وهل هو مستجاب؟

إرث "الأميرة والهانم"، قراءة في السجل الفني لـ سمية الألفي

هل الدعاء في أول ليلة من شهر رجب مستجاب؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

آخر تطورات أسعار سبائك الذهب في الصاغة اليوم السبت

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

وزير خارجية روسيا: نقدر الدور المصري في دعم الاستقرار بالشرق الأوسط

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ أحمد بن يوسف الصديقي.. خريج الأزهر قاضي البحرين

أجيب 99% ليه هو أنا مصري، حوار بين كويتي وشقيقه يثير الجدل، والمصريون يردون (فيديو)

خدمات

المزيد

الدينار الأردني يتجاوز 67 جنيها في البنك المركزي اليوم

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي للمنتخبات المتوجة بأمم أفريقيا في 34 نسخة سابقة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم دعاء أول ليلة من رجب، وهل هو مستجاب؟

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ أحمد بن يوسف الصديقي.. خريج الأزهر قاضي البحرين

هل الدعاء في أول ليلة من شهر رجب مستجاب؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads