"نعينع" ضيف شرف الحلقة 12 من برنامج دولة التلاوة

يحل شيخ عموم المقارئ المصرية القارئ الطبيب أحمد نعينع، كضيف شرف على الحلقة الثانية عشرة من برنامج دولة التلاوة، والتي تذاع في التاسعة من مساء اليوم السبت.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها "نعينع" في البرنامج، ووفقا لنظام البرنامج فإنه لا يحق لضيوف الشرف التصويت في عملية الحكم على المتسابقين، ولكن يسمح لهم بالإدلاء بوجهات نظرهم والتعليق على المستوى العام.

ويحظي برنامج دولة التلاوة باهتمام جماهيري وشعبي منذ انطلاق النسخة الأولى منه في ظل وجود متسابقين يجمعون بين الصوت الحسن والأداء المحكم، وهو الهدف من البرنامج الذي يتطلع إلى خلق جيل جديد يواصل مجد دولة التلاوة المصرية التي صدرت للعالم فنون الأداء، وكان أبناؤها سفراء فوق العادة، طافوا العالم شرقا وغربا يتلون كتاب الله حق تلاوته.

وفي وقت سابق، اختير القارئ أحمد نعينع (80 عامًا) شيخًا لعموم المقارئ المصرية المصرية، تتويجًا لأكثر من نصف قرن في خدمة القرآن الكريم، وهو واحد من أقدم القراء اعتمادًا بالإذاعة المصرية.

يذكر أن مشيخة عموم المقارئ المصرية أسست عام 1860، وتشرف حاليا على نحو 12 ألف مقرأة في أنحاء جمهورية مصر العربية، وتتبع وزارة الأوقاف، وتهدف إلى الاهتمام بتحفيظ كتاب الله على نحو دقيق وسليم.

وتعاقب على رئاسة المشيخة قبل “نعينع” 17 شيخًا، كان آخرهم: الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف. ويعد القارئ الشيخ محمود خليل الحصري هو الوحيد الذي جمع بين القراءة والإقراء.

