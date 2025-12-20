جيش الاحتلال يعلن استشهاد فلسطينيين شمالي الضفة الغربية

18 حجم الخط

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته قتلت فلسطينيين اثنين خلال عمليتين عسكريتين نُفذتا في منطقتي قباطية وسيلة الحارثية شمالي الضفة الغربية، في إطار ما وصفه بعمليات أمنية مستمرة في المنطقة.

تفاصيل العمليات في قباطية وسيلة الحارثية



وأوضح البيان العسكري أن القوات نفذت تحركات ميدانية في البلدتين، أسفرت عن وقوع اشتباكات انتهت بمقتل فلسطينيين، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادثين أو هوية الضحيتين.

تصعيد ميداني متواصل من الاحتلال في شمال الضفة



وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد متواصل تشهده مناطق شمال الضفة الغربية، حيث تنفذ قوات الاحتلال عمليات اقتحام واشتباكات متكررة، تتخللها مداهمات واعتقالات، ما يزيد من حدة التوتر في المنطقة.

مخاوف من تداعيات أمنية وإنسانية في الضفة



ويرى مراقبون أن استمرار هذه العمليات قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الأمني، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من انعكاساتها الإنسانية، خاصة على المدنيين، وسط دعوات دولية متكررة لخفض التصعيد وحماية السكان.

في وقت سابق، أكدت نائبة المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، جينيفر لوسيتا، أن الرئيس دونالد ترامب لن يسمح لإسرائيل بضم أي جزء من الضفة الغربية، مشددة على أن هدف الولايات المتحدة هو إنهاء العنف وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وقالت لوسيتا خلال جلسة مجلس الأمن: "الولايات المتحدة تركز على أمن إسرائيل واستقرار غزة والضفة الغربية، والرئيس ترامب يتوقع إنهاء العنف ولن يسمح بضم أي جزء من الضفة".

