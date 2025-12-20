بجوائز 50 ألف جنيه، انطلاق دوري الألعاب الشعبية والتراثية بمشاركة 2000 لاعب

18 حجم الخط

أطلق اتحاد الفعاليات الرياضية، برئاسة أحمد الشامي، أول دوري للألعاب الشعبية والتراثية والبيئية، في حدث يُنظم للمرة الأولى على مستوى الجمهورية، ويستضيفه مركز التنمية الشبابية بأطفيح، بمشاركة 2000 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 50 ألف جنيه.

يُقام الدوري تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، في إطار توجه الدولة نحو الحفاظ على التراث الشعبي المصري، وتعزيز الهوية الثقافية، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية المجتمعية.

وشهد انطلاق الفعاليات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، وأحمد الشامي رئيس الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية، وذلك ضمن فعاليات الدوري الذي ينفذه الاتحاد بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة – إدارة التنمية الرياضية.

وتضمنت مراسم الافتتاح استقبال الضيوف وإعلان بدء الفعاليات، ثم السلام الوطني، أعقبته كلمات أكدت أن الألعاب الشعبية تمثل أحد المكونات الأصيلة للهوية المصرية، وأداة فعالة لبناء الوعي والانتماء لدى النشء والشباب.

وأكد أحمد الشامي رئيس الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية أن الدوري يمثل نموذجًا متكاملًا لفعاليات تجمع بين الرياضة والتراث والثقافة، وتسهم في بناء شخصية متوازنة للنشء والشباب، وتعزيز قيم الانتماء والهوية الوطنية، مشيرًا إلى أن الاتحاد يعمل على تعميم التجربة وتوسيع نطاقها خلال الفترات المقبلة لتشمل مختلف محافظات الجمهورية.

وأشار الشامي إلى أن الدوري يُقام على مدار أربعة أيام متتالية، على أن تُختتم منافساته بالنهائي يوم الأربعاء المقبل، حيث يتم تتويج الفائزين، بإجمالي جوائز مالية قدرها 50 ألف جنيه.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، أن تنظيم هذا الدوري يأتي اتساقًا مع رؤية وزارة الشباب والرياضة في إعادة تفعيل مراكز الشباب كمراكز تنموية شاملة، تسهم في الحفاظ على الموروث الثقافي وربطه بالأجيال الجديدة، مشيرًا إلى حرص محافظة الجيزة على دعم المبادرات النوعية ذات البعد الثقافي والتربوي.

يذكر أن المنافسات تشمل عشر ألعاب شعبية وتراثية، من بينها التحطيب، شد الحبل، السيجا، كرة الشراب، الحجلة، السبع طوبات، نط الحبل، والكراسي الموسيقية، إلى جانب عدد من الألعاب الأخرى، مع مشاركة مميزة من أبنائنا من ذوي الهمم، وسط تفاعل جماهيري وإشادة بحسن التنظيم وتنوع الفعاليات.

ويؤكد الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية أن هذا الدوري يُعد خطوة مهمة نحو إعادة إحياء الألعاب التراثية كوسيلة لبناء الإنسان المصري، وترسيخ قيم المشاركة والتعاون والانتماء الوطني.

مركز شباب الجزيرة يعرض كأس الأمم الأفريقية علي شاشة عرض بالمسرح الروماني

من ناحية أخرى، يعرض مركز التنمية الشبابية بالجزيرة “مركز شباب الجزيرة سابقًا” مباريات كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتي 18 يناير المقبل علي شاشة عرض عملاقة بالمسرح الروماني.

وأنهي مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية بالجزيرة برئاسة جمال الرملي جميع الاستعدادات الخاصة بإذاعة مباريات البطولة بشكل عام ومباريات منتخب مصر بشكل خاص بالتنسيق بين شريف منصور المدير التنفيذي للمركز وإدارة العلاقات العامة والإعلام لتقديم أفضل الخدمات للجمهور تحت شعار “يالا نشجع مصر”.

وتواصل إدارة العلاقات العامة والاعلام حملاتها الإعلامية التوعوية داخل المركز لمساندة الفراعنة خلال مسيرتهم بكأس الأمم الأفريقية والعودة بلقب البطولة الأفريقية والتتويج بالنجمة الثامنة فى تاريخ منتخب مصر.

ودشنت إدارة الاعلام على الصفحة الرسمية لمركز التنمية الشبابية بالجزيرة والصفحات الرسمية الخاصة بالمركز علي السوشيال ميديا هاشتاج “شجع مصر علي المسرح الروماني" لدعم الفراعنة فى البطولة.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساندة ومؤازرة الجماهير المصرية للاعبي المنتخب، لتحقيق الفوز والانتصار بالبطولة الأفريقية فى ظل الدعم غير المحدود من الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتحدث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع لاعبي المنتخب الوطني قبل السفر الي المغرب خلال تواجده في لقاء مصر ونيجيريا عن انتظار الشعب المصري فرحة التتويج ببطولة أفريقيا للمرة الثامنة بعد الغياب عن التتويج لمدة 15 سنة منذ الفوز بآخر بطولة في 2010.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب زيمبابوي، وأنجولا وجنوب أفريقيا، ويستهل مشواره في بطولة أفريقيا بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر الجاري.

وتفتتح بطولة كأس أمم أفريقيا المغرب 2025 يوم الأحد 21 ديسمبر وستجمع مباراة الافتتاح بين منتخب المغرب، البلد المضيف، ومنتخب جزر القمر، في ملعب، الأمير مولاي عبد الله، بمدينة الرباط.

أشرف صبحي يشيد بإنجاز دورة الألعاب الأفريقية للشباب رغم المشاركة ببعثة رمزية

فيما أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالنتائج المتميزة التي حققها أبطال مصر خلال مشاركتهم في دورة الألعاب الأفريقية للشباب المقامة بدولة أنجولا.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن ما تحقق يعكس نجاح خطط الإعداد والدعم المقدم للشباب، وقدرة الرياضة المصرية على المنافسة القارية بقوة، رغم المشاركة ببعثة رمزية، في إطار استراتيجية إعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل مصر في المحافل الدولية.

وأنهت البعثة المصرية مشاركتها في منافسات دورة الألعاب الأفريقية للشباب بتحقيق المركز الثالث في الترتيب العام، في إنجاز جديد يعكس قوة وتفوق الرياضة المصرية على الساحة القارية، ويؤكد نجاح منظومة إعداد الأبطال الشباب.

وحققت البعثة المصرية المركز الثالث بدورة الألعاب الأفريقية للشباب وحصيلة متميزة بلغت 76 ميدالية متنوعة، بواقع 33 ميدالية ذهبية، و23 فضية، و20 برونزية، لتؤكد الحضور القوي لمصر ومكانتها المتقدمة بين المنتخبات المشاركة في البطولة.

وتفوقت مصر في الترتيب العام على منتخبات تونس ونيجيريا، إلى جانب منتخب الدولة المستضيفة أنجولا، حيث جاءت تونس في المركز الرابع، ونيجيريا في المركز الخامس، وأنجولا في المركز السادس.

وفي صدارة الترتيب العام، احتل منتخب جنوب أفريقيا المركز الأول، بينما جاء منتخب الجزائر في المركز الثاني، في منافسات شهدت مستوى فنيًا مرتفعًا ومشاركة قوية من مختلف الدول الأفريقية.

وشاركت مصر في الدورة بأقل عدد من اللاعبين مقارنة بالدول المنافسة، حيث ضمت البعثة المصرية 86 لاعبًا ولاعبة فقط، مقابل 108 لاعبين ولاعبات لبعثة جنوب أفريقيا، و151 لاعبًا ولاعبة لبعثة الجزائر، و137 لاعبًا ولاعبة لبعثة تونس، بينما شاركت الدولة المستضيفة أنجولا بأكبر بعثة ضمت 165 لاعبًا ولاعبة، وهو ما يبرز حجم الإنجاز الذي حققته البعثة المصرية رغم قلة العدد.

وجاءت مشاركة مصر في الألعاب الأفريقية للشباب ببعثة تضم نحو سبع رياضات، شملت: السلاح، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، التايكوندو، الجودو، تنس الطاولة، والكرة الطائرة الشاطئية، وذلك في إطار دعم أبطال الشباب وإعداد جيل جديد قادر على حصد الميداليات مستقبلًا.

