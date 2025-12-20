السبت 20 ديسمبر 2025
كأس عاصمة مصر، تعادل سلبي بين سموحة والاتحاد في الشوط الأول

كأس عاصمة مصر، انتهى الشوط الأول من مباراة سموحة ضد الاتحاد السكندري، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات بطولة كأس عاصمة مصر.

وكان قد أعلن أحمد عبد العزيز، المدير الفني لنادي سموحة، تشكيلة فريقه في مباراة ديربي الثغر أمام الاتحاد السكندري، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل سموحة أمام الاتحاد السكندري

دخل سموحة مباراته أمام الاتحاد السكندري بتشكيل يضم كل من:

أحمد ميهوب - شريف رضا - محمد دبش - ميدو مصطفى - يوسف عفيفي - عمرو السيسي - سمير فكري - خالد الغندور - محمد كونيه - حسام أشرف - بابي بادجي.

أحمد عبد العزيز المدير الفني لفريق سموحة شدد على لاعبيه بضرورة التركيز العالي منذ البداية، خاصة في منطقة وسط الملعب، لقطع خطوط إمداد المنافس. كما طالبهم بأهمية استغلال السرعة في التحولات الهجومية من خلال الثلاثي حسام أشرف وبابي بادجي ومحمد كوني، مع ضرورة الالتزام بالتغطية الدفاعية العكسية للتعامل مع عرضيات الاتحاد السكندري.

 

تشكيل الاتحاد السكندري أمام سموحة

فيما أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تشكيل سيد البلد لمواجهة سموحة وضمت كل من:

محمود جنش، أبو بكر إليادي، محمود علاء، عبد الغني محمد، مؤمن شريف، مصطفى إبراهيم، أحمد عاطف، أحمد ناجي، نور علاء، سيفوري إيزاك، فادي فريد.

 

كأس عاصمة مصر سموحة الاتحاد السكندري استاد الإسكندرية أحمد عبد العزيز سموحة ضد الاتحاد السكندري تامر مصطفي

