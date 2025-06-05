نظم اتحاد الفعاليات الرياضية، برئاسة أحمد الشامي، احتفالية بعنوان يوم الوفاء، لتكريم الأطفال الأيتام من مصر وفلسطين، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبحضور عدد من الشخصيات العامة، في مركز التنمية الشبابية الجزيرة 2، بمدينة 6 أكتوبر.

جاءت الفعالية في إطار جهود الاتحاد لتعزيز الدور المجتمعي تجاه الفئات الأولى بالرعاية، وتأكيدًا لرسالة الدعم الإنساني الممتدة من الدولة المصرية لكل طفل يتيم، وخاصة من أبناء فلسطين الشقيقة.

اتحاد الفعاليات الرياضية يكرم الأطفال الأيتام من مصر وفلسطين

وقالت الدكتورة هبة إسماعيل، عضو مجلس إدارة الاتحاد: اليوم لا نُكرم فقط أطفالًا، بل نُجدد العهد بأن يبقى الاتحاد شريكًا في بناء منظومة إنسانية تُنصف كل من يستحق الدعم والاحتواء.

اتحاد الفعاليات الرياضية يكرم الأطفال الأيتام من مصر وفلسطين

وأضافت أن يوم الوفاء، هو تعبير صادق عن التزامنا الدائم بأن تكون الفعاليات أداة للخير، ووسيلة لصناعة الفارق في حياة الناس، خصوصًا أطفالنا الأيتام من مصر وفلسطين، ونوجّه كل الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على رعايته الكريمة، ودعمه المستمر لكل تحرك شبابي وإنساني.

تضمنت الاحتفالية فقرات فنية قدمها كورال النشء بوزارة الشباب والرياضة ولقاءات تفاعلية، إلى جانب تكريم وتوزيع الهدايا على الأطفال المشاركين.

قرار جديد من الشباب والرياضة بشأن استقالة محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري

فيما أعلن محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أنه طبقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تم إرجاء البت في الاستقالة التي تقدم بها محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، إلى الجهة الإدارية المختصة بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية، لحين دراسة الاستقالة من كافة الجانب القانونية والإدارية وإرجاء البت النهائي بها إلى حين عودة مصيلحى من خارج البلاد.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن محمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد السكندري يعد أحد أهم الكوادر الرياضية والإدارية والتى مثلت إسهاماته وجهوده منذ توليه المسئولية كرئيس لنادي الاتحاد السكندري حجرًا أساسيًا ومحوريًا فى الاستقرار الذى شهده النادي، والمساهمة فى تطوير واستقرار المنظومة الرياضية بصفة عامة بالنظر إلى خبراته المتميزة وقدراته فى الإدارة الرياضية التى تتصف بالحكمة والاتقان والإخلاص الشديد لناديه.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تتعامل مع الاستقالة وفق الإجراءات القانونية والادارية المتبعة، مع مراعاة استقرار نادي الاتحاد السكندري ومصالحه، وحرصها الكامل على دعم الكيانات الرياضية التاريخية، وتقدير كل من ساهم في خدمتها بإخلاص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.