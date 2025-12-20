رغم رمزية البعثة المشاركة، أشرف صبحي يشيد بإنجاز دورة الألعاب الأفريقية للشباب

18 حجم الخط

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالنتائج المتميزة التي حققها أبطال مصر خلال مشاركتهم في دورة الألعاب الأفريقية للشباب المقامة بدولة أنجولا.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن ما تحقق يعكس نجاح خطط الإعداد والدعم المقدم للشباب، وقدرة الرياضة المصرية على المنافسة القارية بقوة، رغم المشاركة ببعثة رمزية، في إطار استراتيجية إعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل مصر في المحافل الدولية.

وأنهت البعثة المصرية مشاركتها في منافسات دورة الألعاب الأفريقية للشباب بتحقيق المركز الثالث في الترتيب العام، في إنجاز جديد يعكس قوة وتفوق الرياضة المصرية على الساحة القارية، ويؤكد نجاح منظومة إعداد الأبطال الشباب.

وحققت البعثة المصرية المركز الثالث بدورة الألعاب الأفريقية للشباب وحصيلة متميزة بلغت 76 ميدالية متنوعة، بواقع 33 ميدالية ذهبية، و23 فضية، و20 برونزية، لتؤكد الحضور القوي لمصر ومكانتها المتقدمة بين المنتخبات المشاركة في البطولة.

وتفوقت مصر في الترتيب العام على منتخبات تونس ونيجيريا، إلى جانب منتخب الدولة المستضيفة أنجولا، حيث جاءت تونس في المركز الرابع، ونيجيريا في المركز الخامس، وأنجولا في المركز السادس.

دورة الألعاب الأفريقية

وفي صدارة الترتيب العام، احتل منتخب جنوب أفريقيا المركز الأول، بينما جاء منتخب الجزائر في المركز الثاني، في منافسات شهدت مستوى فنيًا مرتفعًا ومشاركة قوية من مختلف الدول الأفريقية.

وشاركت مصر في الدورة بأقل عدد من اللاعبين مقارنة بالدول المنافسة، حيث ضمت البعثة المصرية 86 لاعبًا ولاعبة فقط، مقابل 108 لاعبين ولاعبات لبعثة جنوب أفريقيا، و151 لاعبًا ولاعبة لبعثة الجزائر، و137 لاعبًا ولاعبة لبعثة تونس، بينما شاركت الدولة المستضيفة أنجولا بأكبر بعثة ضمت 165 لاعبًا ولاعبة، وهو ما يبرز حجم الإنجاز الذي حققته البعثة المصرية رغم قلة العدد.

وجاءت مشاركة مصر في الألعاب الأفريقية للشباب ببعثة تضم نحو سبع رياضات، شملت: السلاح، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، التايكوندو، الجودو، تنس الطاولة، والكرة الطائرة الشاطئية، وذلك في إطار دعم أبطال الشباب وإعداد جيل جديد قادر على حصد الميداليات مستقبلًا.

وزير الشباب والرياضة يلتقي البطل البارالمبي شريف عثمان ويوجه بتذليل العقبات

فيما التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع البطل البارالمبي شريف عثمان، لاعب رفع الأثقال وذلك في إطار دعم الدولة لأبطال مصر من ذوي القدرات الخاصة وحرص الوزارة على توفير بيئة داعمة تضمن استمرار تميزهم على الساحة الرياضية.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بمسيرة شريف عثمان بطل رفع الأثقال، حيث استمع الوزير إلى التحديات والعقبات التي تواجهه خلال المرحلة الحالية، موجهًا بتذليل كافة المعوقات بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في توفير الاستقرار الفني والإداري اللازم لاستكمال مشواره.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن أبطال البارالمبي يمثلون نموذجًا مشرفًا للإرادة والتحدي، مشددًا على استمرار الوزارة في تقديم أوجه الدعم والرعاية للأبطال، والعمل على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير المنظومة الرياضية ودعم الأبطال في مختلف الألعاب.



