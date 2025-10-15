أشرف صبحي يشهد غدا مراسم تسليم شهادة الأيزو لمركز التنمية الشبابية بالجزيرة

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، غدا الخميس، مراسم تسليم شهادة الأيزو لمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، في احتفالية رسمية تقام بالمركز.

ويأتي حصول مركز التنمية الشبابية بالجزيرة على شهادة الأيزو تتويجًا لالتزامه بمعايير الجودة الشاملة في الإدارة وتقديم الخدمات، بما يعزز من كفاءة الأداء وجودة البرامج المقدمة للنشء والشباب.

ومن المقرر أن يتفقد الوزير خلال الزيارة عددًا من الأنشطة والبرامج الجارية داخل المركز، مشيدًا بجهود العاملين في تحقيق هذا الإنجاز الذي يعكس التطور النوعي في منظومة العمل الشبابي والرياضي بمصر.

الشباب العربي يزور مجلس الشيوخ ضمن فعاليات نموذج محاكاة البرلمان

فيما نظمت وزارة الشباب والرياضة، زيارة للشباب العربي المشاركين في النسخة الثالثة من نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي، إلى مجلس الشيوخ، وذلك للتعرف على تاريخ الحياة البرلمانية في مصر، ودور المجلس في دعم العملية التشريعية وترسيخ مبادئ الديمقراطية والمشاركة السياسية.

استقبل الشباب العربي المشاركين في النموذج المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، والذي رحّب بهم في مقر المجلس، مشيدًا بمبادرة وزارة الشباب والرياضة وجامعة الدول العربية في تنظيم هذا النموذج المتميز الذي يعزز الوعي السياسي والديمقراطي لدى الشباب العربي.

وخلال الزيارة، شاهد المشاركون فيلمًا توثيقيًا حول تاريخ الحياة النيابية في مصر منذ نشأتها وحتى العصر الحديث، كما استمعوا إلى شرح تفصيلي حول آليات عمل المجلس ولجانه النوعية، وطبيعة العلاقة بين مجلسي النواب والشيوخ، ودورهما في دعم رؤية الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة.

وشهدت الزيارة حضور الوزير مفوض فيصل غسال مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، وراندا البيطار مدير عام برلمان الشباب والطلائع.

يُذكر أن النسخة الثالثة من نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي تُقام خلال الفترة من 11 إلى 18 أكتوبر 2025 بمشاركة 60 شابًا وفتاة من 13 دولة عربية هي: مصر، فلسطين، ليبيا، اليمن، العراق، تونس، الجزائر، الإمارات، سلطنة عمان، قطر، الأردن، الصومال، وموريتانيا، تحت شعار "هويتي.. عربية".

