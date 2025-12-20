بالأسماء، إصابة 3 أشخاص في حريق شقة سكنية بالدقهلية

18 حجم الخط

أصيب 3 أشخاص باختناق في حريق شقة سكنية بالدور الثانى من منزل مكون من 5 طوابق بمساكن نبروه في محافظة الدقهلية .



إصابة 3 أشخاص في حريق بشقة سكنية نبروه

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باختناق 3 أشخاص في حريق بالدور الثانى من منزل مكون من 5 طوابق بمساكن نبروه في محافظة الدقهلية.

تحرك أمني و3 سيارات إسعاف بموقع الحريق

علي الفور انتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف وقوة من رجال الحماية المدنية، إلي موقع الحريق.

استقبال 3 أشخاص مصابين في الحريق

وكشف مصدر طبي بمستشفي نبروه المركزي عن استقبال 3 أشخاص، وتبين أن المصابين هم: "مروه م ا" 30 سنة مصابة باختناق، “ستيتة م ا” 40 سنة مصاية باختناق، “محمد م ع” " 27 سنة، وجري نقلهم لمستشفي نبروة المركزي، وتحررالمحضراللازم بالواقعة للعرض علي النيابة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.