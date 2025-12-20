بالأسماء، إصابة 3 أشخاص في حريق شقة سكنية بالدقهلية
أصيب 3 أشخاص باختناق في حريق شقة سكنية بالدور الثانى من منزل مكون من 5 طوابق بمساكن نبروه في محافظة الدقهلية .
إصابة 3 أشخاص في حريق بشقة سكنية نبروه
تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باختناق 3 أشخاص في حريق بالدور الثانى من منزل مكون من 5 طوابق بمساكن نبروه في محافظة الدقهلية.
تحرك أمني و3 سيارات إسعاف بموقع الحريق
علي الفور انتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف وقوة من رجال الحماية المدنية، إلي موقع الحريق.
استقبال 3 أشخاص مصابين في الحريق
وكشف مصدر طبي بمستشفي نبروه المركزي عن استقبال 3 أشخاص، وتبين أن المصابين هم: "مروه م ا" 30 سنة مصابة باختناق، “ستيتة م ا” 40 سنة مصاية باختناق، “محمد م ع” " 27 سنة، وجري نقلهم لمستشفي نبروة المركزي، وتحررالمحضراللازم بالواقعة للعرض علي النيابة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا