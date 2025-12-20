السبت 20 ديسمبر 2025
محافظات

بالأسماء، إصابة 3 أشخاص في حريق شقة سكنية بالدقهلية

حريف في شقة سكنية،
حريف في شقة سكنية، فيتو
أصيب 3 أشخاص باختناق في حريق شقة سكنية بالدور الثانى من منزل مكون من 5 طوابق بمساكن نبروه في محافظة الدقهلية .


إصابة 3 أشخاص في حريق بشقة سكنية نبروه 

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باختناق 3 أشخاص في حريق بالدور الثانى من منزل مكون من 5 طوابق بمساكن نبروه في محافظة الدقهلية.

تحرك أمني و3 سيارات إسعاف بموقع الحريق 

علي الفور انتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف وقوة من رجال الحماية المدنية، إلي موقع الحريق.

استقبال 3 أشخاص مصابين في الحريق

وكشف مصدر طبي بمستشفي نبروه المركزي عن استقبال 3 أشخاص، وتبين أن المصابين هم: "مروه م ا"  30  سنة مصابة باختناق، “ستيتة م ا” 40 سنة مصاية باختناق، “محمد م ع” " 27 سنة،  وجري نقلهم لمستشفي نبروة المركزي، وتحررالمحضراللازم بالواقعة للعرض علي النيابة.

الأجهزة الأمنية بالدقهلية اصابة 3 اشخاص الحماية المدنية النيابة العامة شرطة النجدة سيارات اسعاف مستشفى نبروه المركزى مستشفي نبروه محافظة الدقهلية

