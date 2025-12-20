السبت 20 ديسمبر 2025
زيارة مفاجئة لمحافظ الدقهلية بمدينة جمصة والسوق الحضاري

جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية في جمصة، فيتو
 قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بجولة صباحية مفاجئة لمدينة جمصة؛ للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكيد على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بالمدينة.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ السوق الحضاري الجاري إنشاؤه، وشدد على سرعة الانتهاء من الأعمال، مؤكدًا الالتزام بالمظهر الحضاري والتصميم العصري للسوق، وتجهيز أماكن انتظار وجلوس لائقة للمترددين، تمهيدًا لتسكين المحلات قريبًا.

كما تفقد المحافظ كورنيش جمصة والممشى السياحي بمدينة جمصة، وأكد أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير مختلف الخدمات والدعم المطلوب، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وحسن استغلالها، وتوفير المناخ المناسب للمقيمين والزوار والمصيفين، وذلك بحضور الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة جمصة.

وتضمنت الجولة التفقدية، للمحافظ، أيضًا عددًا من الشوارع، حيث التقى المحافظ عمال النظافة، مؤكدًا دعمه المستمر لهم في أداء مهام عملهم، كما التقى عددًا من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم، والذي عبَّروا خلالها عن تقديرهم للجهود الملموسة للمحافظ في مختلف أنحاء المحافظة.

رفع أي إشغالات موجودة فورًا

وشدد المحافظ على منع وجود أي إشغالات في شوارع المدينة قد تعوق حركة المرور، مع رفع أي إشغالات موجودة فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

كما أكد على ضرورة الاستمرار في الحفاظ على مستوى النظافة، ومواصلة بذل الجهود خاصة خلال فترة الصيف، لتقديم أفضل الخدمات للمصطافين والزوار، وإظهار المدينة بالوجه الحضاري اللائق بها.

دعم المدينة بعدد إضافي من صناديق جمع

وكلف محافظ الدقهلية الجهات المعنية بدعم المدينة بعدد إضافي من صناديق جمع القمامة للحفاظ على المستوى المُحقَّق من النظافة، وصرف مستحقات شركات النظافة في مواعيدها أولا بأول، ونقل المخلفات الصلبة إلى موقع "15 مايو" لردم البرك هناك، في إطار التصدي لمُلوِّثات البيئة.

