إصابة 3 أشخاص في تصادم توك توك بميكروباص في دكرنس بالدقهلية

18 حجم الخط

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم توك توك بميكروباص، أعلى كوبري أبوصنة بمركز دكرنس في محافظة الدقهلية.

تفاصيل الحادث

كانت الأجهزة الأمنية في الدقهلية، اليوم السبت، قد تلقت إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم توك توك بميكروباص، أعلى كوبري أبو صنة بمركز دكرنس في محافظة الدقهلية.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة دكرنس وسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين حدوث تصادم توك توك في ميكروباص، أعلى كوبري أبو صنة مركز دكرنس في محافظة الدقهلية وإصابة 3 أشخاص.

وكشف مصدر طبي في مستشفي دكرنس عن استقبال 3 مصابين في حادث تصادم توك توك بميكروباص، أعلى كوبري أبو صنة مركز دكرنس في محافظة الدقهلية.

أسماء المصابين في حادث كوبري أبو صنية

وأوضح بأنه أصيب بالحادث كل من: "محمود ا ع غ" 39 سنة، القباب الكبرى دكرنس، غفير ثالث مديرية أمن الدقهلية، بجرح بالرأس 5 سم وكدمات بالجسم، و"سعد ع س ع" 44، سنة القباب الكبرى دكرنس، غفير ثالث مديرية أمن الدقهلية باشتباه كسر بالفك السفلى وكدمات بالجسم، و"وائل ا ال ر" 45 سنة، القباب الكبرى دكرنس، أمين شىرطة ثانى مديرية أمن دمياط، باشتباه كسر بالفخذ الأيمن، وجرى نقلهم لمستشفى دكرنس.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.