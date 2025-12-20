محافظ الدقهلية يتفقد سير العمل بالمنطقة الصناعية

18 حجم الخط

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء اليوم السبت، المنطقة الصناعية بجمصة ، للوقوف على انتظام العمل، والتحقق من مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والعاملين.

محافظ الدقهلية يتفقد المنطقة الصناعية ويوجه بتعزيز الإجراءات الأمنية

وتركزت الجولة على تفقُّد منظومة الأمن والسلامة، حيث اطمأن المحافظ على أداء كاميرات المراقبة، وانتظام إجراءات دخول وخروج السيارات والأفراد من خلال البوابات الرئيسية للمنطقة، وأكد المحافظ على ضرورة تطبيق أعلى معايير الأمن، وانضباط عمليات الدخول والخروج لضمان سير العمل وحماية المنشآت.

مضاعفة عدد أفراد الأمن والاستعانة بالكوادر المدربة المحترفة

وقد وجه محافظ الدقهلية خلال الجولة بمضاعفة عدد أفراد الأمن، والاستعانة بالكوادر المدربة والمحترفة للعمل ضمن أفراد أمن المنطقة، والمتابعة المستمرة لمنظومة الأمن، وكاميرات المراقبة، وجميع إجراءات الحماية، ومتابعة انتظام إجراءات الدخول والخروج من وإلى المنطقة.

المتابعة المستمرة لمنظومة الأمن وكاميرات المراقبة وإجراءات الحماية

كما وجه المحافظ، رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية أحمد ماهر، بالتواصل والتنسيق الدائم مع مدير شركة الأمن، لتلافي أي ملاحظات يتم رصدها، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات الشركة في الحفاظ على أمن المنطقة ومواردها، وذلك بحضور محمد صابر نائب رئيس المنطقة الصناعية، ومدير تشغيل منظومة الأمن ومنظومة كاميرات المراقبة، ومسئول شركة الأمن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.