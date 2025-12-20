السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد سير العمل بالمنطقة الصناعية

الأمن بالمنطقة الصناعية
الأمن بالمنطقة الصناعية بجمصة، فيتو
18 حجم الخط

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء اليوم السبت، المنطقة الصناعية بجمصة ، للوقوف على انتظام العمل، والتحقق من مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والعاملين.

محافظ الدقهلية يتفقد المنطقة الصناعية ويوجه بتعزيز الإجراءات الأمنية

وتركزت الجولة على تفقُّد منظومة الأمن والسلامة، حيث اطمأن المحافظ على أداء كاميرات المراقبة، وانتظام إجراءات دخول وخروج السيارات والأفراد من خلال البوابات الرئيسية للمنطقة، وأكد المحافظ على ضرورة تطبيق أعلى معايير الأمن، وانضباط عمليات الدخول والخروج لضمان سير العمل وحماية المنشآت.

مضاعفة عدد أفراد الأمن والاستعانة بالكوادر المدربة المحترفة

وقد وجه محافظ الدقهلية خلال الجولة بمضاعفة عدد أفراد الأمن، والاستعانة بالكوادر المدربة والمحترفة للعمل ضمن أفراد أمن المنطقة، والمتابعة المستمرة لمنظومة الأمن، وكاميرات المراقبة، وجميع إجراءات الحماية، ومتابعة انتظام إجراءات الدخول والخروج من وإلى المنطقة.

المتابعة المستمرة لمنظومة الأمن وكاميرات المراقبة وإجراءات الحماية

كما وجه المحافظ، رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية أحمد ماهر، بالتواصل والتنسيق الدائم مع مدير شركة الأمن، لتلافي أي ملاحظات يتم رصدها، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات الشركة في الحفاظ على أمن المنطقة ومواردها، وذلك بحضور  محمد صابر نائب رئيس المنطقة الصناعية، ومدير تشغيل منظومة الأمن ومنظومة  كاميرات المراقبة، ومسئول شركة الأمن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أفراد الأمن الاجراءات الامنية الخدمات المقدمة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جولة تفقدية مفاجئة محافظ الدقهلية كاميرات المراقب محافظ الدقهلية منطقة الصناعية مستوى الخدمات المقدمة

مواد متعلقة

صناعة الجلود: بعثات ترويجية لمواجهة التوسع الصيني والتركي في الأسواق الإفريقية

محافظ البحيرة: نعمل على إنهاء 52 مشروعا استثماريا بتكلفة 6 مليارات جنيه

محافظة الدقهلية تخصص مكانا لإيواء وإطعام الكلاب الضالة بمدينة جمصة

أبوتريكة ينتقد قرار “الكاف” بإقامة أمم إفريقيا كل 4 سنوات: فاقد الشيء لا يعطيه

الأكثر قراءة

حكم دعاء أول ليلة من رجب، وهل هو مستجاب؟

دار الإفتاء: غدا الأحد غرة شهر رجب لعام 1447 هجريًّا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأحد

بطل صغير أنقذ ركاب قطار المنوفية، مهد يروى لـ"فيتو" تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الكارثة (فيديو)

صحة الشرقية: نجاح 3 جراحات عالية الخطورة بقسم القلب المفتوح بالزقازيق

تفاصيل لقاء السيسي ووزير خارجية روسيا (صور)

التصديري للجلود: معرض القاهرة الدولي للجلود يشهد إقبالًا كثيفًا ومشاركة عربية وأجنبية

رئيس هيئة المعارض: 1.7 مليار جنيه لدعم الترويج الخارجي للقطاعات الصناعية

خدمات

المزيد

الدينار الأردني يتجاوز 67 جنيها في البنك المركزي اليوم

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

المزيد

انفوجراف

جوائز ضخمة للمنتخبات المشاركة بأمم أفريقيا 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح كيفية استقبال شهر رجب ودعاء النبي عند حلوله

تفسير رؤية الكوسة في المنام وعلاقتها بالحصول على فرصة عمل جديدة

حكم دعاء أول ليلة من رجب، وهل هو مستجاب؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads