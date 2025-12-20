القبض علي قاتل صديقه بطعنة نافذه بطلخا في الدقهلية

18 حجم الخط

لقي شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه بطعنة نافذة على يد صديقه بمركز طلخا في الدقهلية، في ظروف غامضة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى طلخا المركزي تحت تصرف النيابة العامة

ونجح رجال مباحث طلخا في ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما شهدت محافظة الدقهلية، اليوم السبت، مصرع شاب مجهول الهوية صدمته سيارة في بلقاس، وشهدت إصابة سبعيني يعمل مبيض محارة، سقط من الدور الرابع بميت غمر.

مصرع شاب مجهول الهوية ببلقاس

وكان الشاب الذي لقي مصرعه في نهاية العقد الثاني من عمره، وهو مجهول الهوية بعد أن صدمته سيارة ميكروباص في قرية جميانة بمركز بلقاس في محافظة الدقهلية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب في نهاية العقد الثاني من عمره صدمته سيارة ميكروباص في قريه جميانة مركز بلقاس في محافظة الدقهلية.

على الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بلقاس وسيارة إسعاف الي موقع الحادث، وتبين مصرع شاب في نهاية العقد الثاني من عمره صدمته سيارة ميكروباص في قريه جميانة مركز بلقاس في محافظة الدقهلية.

وبالفحص تبين مصرع شخص مجهول الهوية ذكر 17 سنة وكشف مصدر طبي للمستشفي بلقاس عن استقبال الحالة للمستشفى به كسر مفتوح بالقدم اليمني واليسرى واضطراب بدرجة الوعى وحدث توقف مفاجئ لعضلة القلب وتم عمل إنعاش قلبي رئوي ولم تستجب الحالة وتم ايداع الجثة في ثلاجة المستشفى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

إصابة عامل محارة سقط من الدور الرابع

من جانب آخر، أصيب عامل محارة سبعيني سقط من الدور الرابع في شارع بورسعيد مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وانتقلت قوة أمنية الي موقع الحادث وتبين إصابة" سعد س ا" 72 سنة يقيم بميت غمر، كما تبين اصابته باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالضلوع وجروح قطعيه بفروه الرأس.

وعلي الفور جري نقله لمستشفي ميت غمر لتلقي العلاج اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.