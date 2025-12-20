فرحة عارمة بين أهالي شبراهور ونوب طريف بعد ضبط المتهم بتلفيق إيصالات أمانة للمواطنين

18 حجم الخط

سادت حالة من الارتياح والفرحة العارمة بين أهالي قريتي شبراهور ونوب طريف التابعتين لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، عقب إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بتلفيق وتحرير محاضر إيصالات أمانة بالجملة ضد عشرات المواطنين، في وقائع استمرت لسنوات وهددت استقرارهم وحياة أسرهم.

وأكد عدد من الأهالي أن المتهم كان بمثابة “كابوس” يلاحقهم في كل وقت ومكان، بعد أن زج بأسمائهم في قضايا لم يرتكبوها، وأحكام غيابية كادت أن تدمر مستقبلهم الاجتماعي والمهني، مطالبين بتوقيع أقصى عقوبة قانونية عليه، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأرواح الأبرياء تحت ستار القانون.

شهادات من قلب الحدث

وقال أحمد مطحنة إن خبر القبض على المتهم أدخل فرحة غامرة على قلوب الأهالي، مؤكدًا أن ما حدث يمثل نهاية لسنوات من الخوف والرعب.

وأضاف: "فرحتنا لا توصف بالقبض على (ن ا) الذي أرهب أهلي وعائلتي وأولادي. نشكر من القلب موقع وجريدة فيتو والصوت الحر الذي أوصل معاناتنا للقيادة والأجهزة الأمنية."

ووجه مطحنة الشكر لوزارة الداخلية والقيادة السياسية، مؤكدًا ثقته في الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة كل فكر إجرامي يهدف إلى بث الرعب بين الآمنين.

وتابع قائلًا: "كل الشكر والتقدير لوزارة الداخلية على القضاء على هذا الشكل من التشكيل العصابي الذي كان يفسد في الأرض. التحية لجهود الدولة، وللسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللسيد اللواء محمود توفيق، ورجال الشرطة الشرفاء."

«فيتو» تكشف المستور

وكانت جريدة فيتو قد أجرت تحقيقًا صحفيًا موسعًا بعنوان: «إجرام بالقانون.. إيصالات أمانة من العدم وكوابيس لا تنتهي» كشفت خلاله عن واحدة من أكبر شبكات تلفيق القضايا ضد الأبرياء، موثقة مآسي عشرات الأسر في قريتي شبراهور ونوب طريف، بعدما تحول القانون من وسيلة للحماية إلى أداة للابتزاز والتهديد.

أحكام غيابية تطارد الأبرياء

ورصد التحقيق قصصًا إنسانية مؤلمة، من بينها مأساة الحاج سامح عقل، الذي فوجئ بتعرض ابنته، طالبة الطب في إحدى الجامعات الأردنية، للاحتجاز في ميناء نويبع بسبب وجود أحكام قضائية غيابية مسجلة ضدها، دون علمها أو ارتكابها أي مخالفة.

كما وثق التحقيق معاناة الحاج محمد درويش، الذي حاصرته أكثر من 520 قضية هو وأفراد أسرته، واضطر إلى دفع نحو 600 ألف جنيه وخسارة شاليه خاص به، قبل أن تثبت براءته بعد معارك قضائية طويلة.

ابتزاز وتهديد بالخطف

وفي شهادة أخرى، كشف رجل الأعمال أحمد المطحنة عن تعرضه وأسرته لابتزاز مالي بلغ 3 ملايين جنيه، مقابل إنهاء القضايا الملفقة، فضلًا عن تلقيه تهديدات صريحة بخطف أبنائه حال رفضه الدفع.

نهاية كابوس وبداية أمل

ويأمل أهالي القريتين أن تمثل هذه الضربة الأمنية نهاية حقيقية لسنوات من الظلم، وبداية لاستعادة الأمن النفسي والاجتماعي، مؤكدين ثقتهم في أجهزة الدولة وقدرتها على حماية المواطنين وردع كل من يتاجر بالقانون لتحقيق مكاسب إجرامية.

