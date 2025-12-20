السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

فرحة عارمة بين أهالي شبراهور ونوب طريف بعد ضبط المتهم بتلفيق إيصالات أمانة للمواطنين

أهالي شبراهور بالسنبلاوين،
أهالي شبراهور بالسنبلاوين، فيتو
18 حجم الخط

سادت حالة من الارتياح والفرحة العارمة بين أهالي قريتي شبراهور ونوب طريف التابعتين لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، عقب إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بتلفيق وتحرير محاضر إيصالات أمانة بالجملة ضد عشرات المواطنين، في وقائع استمرت لسنوات وهددت استقرارهم وحياة أسرهم.

إجرام بالقانون.. السجن على ورقة إيصال أمانة.. ثغرات إجرائية وقانونية تلقي بآلاف الأبرياء خلف القضبان.. وهذه أبرز الوصايا للضحية

وأكد عدد من الأهالي أن المتهم كان بمثابة “كابوس” يلاحقهم في كل وقت ومكان، بعد أن زج بأسمائهم في قضايا لم يرتكبوها، وأحكام غيابية كادت أن تدمر مستقبلهم الاجتماعي والمهني، مطالبين بتوقيع أقصى عقوبة قانونية عليه، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأرواح الأبرياء تحت ستار القانون.

شهادات من قلب الحدث

وقال أحمد مطحنة إن خبر القبض على المتهم أدخل فرحة غامرة على قلوب الأهالي، مؤكدًا أن ما حدث يمثل نهاية لسنوات من الخوف والرعب.

العدد (691) من «فيتو» وأبرز عناوينه: بالمستندات..  «فيتو» تكشف عن أكبر مافيا لتلفيق القضايا ضد الأبرياء

وأضاف: "فرحتنا لا توصف بالقبض على (ن ا) الذي أرهب أهلي وعائلتي وأولادي. نشكر من القلب موقع وجريدة فيتو والصوت الحر الذي أوصل معاناتنا للقيادة والأجهزة الأمنية."

ووجه مطحنة الشكر لوزارة الداخلية والقيادة السياسية، مؤكدًا ثقته في الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة كل فكر إجرامي يهدف إلى بث الرعب بين الآمنين.

إجرام بالقانون.. إيصالات أمانة من العدم وكوابيس لا تنتهي.. "فيتو" تكشف عن أكبر شبكة لتلفيق القضايا ضد الأبرياء

وتابع قائلًا: "كل الشكر والتقدير لوزارة الداخلية على القضاء على هذا الشكل من التشكيل العصابي الذي كان يفسد في الأرض. التحية لجهود الدولة، وللسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللسيد اللواء محمود توفيق، ورجال الشرطة الشرفاء."

فيتو تكشف في عددها الجديد، إجرام بالقانون،، "بالمستندات" أكبر مافيا لتلفيق القضايا ضد الأبرياء

«فيتو» تكشف المستور

وكانت جريدة فيتو قد أجرت تحقيقًا صحفيًا موسعًا بعنوان: «إجرام بالقانون.. إيصالات أمانة من العدم وكوابيس لا تنتهي» كشفت خلاله عن واحدة من أكبر شبكات تلفيق القضايا ضد الأبرياء، موثقة مآسي عشرات الأسر في قريتي شبراهور ونوب طريف، بعدما تحول القانون من وسيلة للحماية إلى أداة للابتزاز والتهديد.

أحكام غيابية تطارد الأبرياء

ورصد التحقيق قصصًا إنسانية مؤلمة، من بينها مأساة الحاج سامح عقل، الذي فوجئ بتعرض ابنته، طالبة الطب في إحدى الجامعات الأردنية، للاحتجاز في ميناء نويبع بسبب وجود أحكام قضائية غيابية مسجلة ضدها، دون علمها أو ارتكابها أي مخالفة.

كما وثق التحقيق معاناة الحاج محمد درويش، الذي حاصرته أكثر من 520 قضية هو وأفراد أسرته، واضطر إلى دفع نحو 600 ألف جنيه وخسارة شاليه خاص به، قبل أن تثبت براءته بعد معارك قضائية طويلة.

ابتزاز وتهديد بالخطف

وفي شهادة أخرى، كشف رجل الأعمال أحمد المطحنة عن تعرضه وأسرته لابتزاز مالي بلغ 3 ملايين جنيه، مقابل إنهاء القضايا الملفقة، فضلًا عن تلقيه تهديدات صريحة بخطف أبنائه حال رفضه الدفع.

نهاية كابوس وبداية أمل

ويأمل أهالي القريتين أن تمثل هذه الضربة الأمنية نهاية حقيقية لسنوات من الظلم، وبداية لاستعادة الأمن النفسي والاجتماعي، مؤكدين ثقتهم في أجهزة الدولة وقدرتها على حماية المواطنين وردع كل من يتاجر بالقانون لتحقيق مكاسب إجرامية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إتصال هاتفى القاء القبض الحبس والغرامة تحرير محاضر فيتو تكشف محافظة الدقهلية مفاوضات مركز السنبلاوين محاكم مصر محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

الإدارية العليا تفصل فى الطعون الانتخابية على نتائج 30 دائرة ملغاة 22 ديسمبر

تأجيل محاكمة عصام صاصا وآخرين بتهمة التشاجر داخل ملهى ليلي بالمعادي

قطاع الحماية المجتمعية يستقبل وفدًا دبلوماسيًا لزيارة مركز إصلاح العاشر من رمضان

ضبط دقيق بلدي وأسمدة زراعية قبل بيعها بالسوق السوداء بالفيوم

الأكثر قراءة

حكم دعاء أول ليلة من رجب، وهل هو مستجاب؟

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأحد

زغلول صيام يكتب ذكريات من الأمم الأفريقية: قصة اختيار حسام حسن للمنتخب في 2006.. عندما ترك العميد المعسكر وعاد في الواحدة صباحًا.. وحكاية تسخين العضلات في الجيم.. وتراك الخيول سر استبعاد حازم إمام

تفاصيل لقاء السيسي ووزير خارجية روسيا (صور)

الكاف يعلن تغييرات جذرية: أمم أفريقيا كل 4 سنوات

خسارة بلدية المحلة والمنصورة، نتائج مباريات اليوم السبت بدوري المحترفين

هل الدعاء في أول ليلة من شهر رجب مستجاب؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ أحمد بن يوسف الصديقي.. خريج الأزهر قاضي البحرين

خدمات

المزيد

الدينار الأردني يتجاوز 67 جنيها في البنك المركزي اليوم

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

المزيد

انفوجراف

مواجهتان فقط أمام الفراعنة.. تاريخ مشاركات زيمبابوي في كأس الأمم الإفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكوسة في المنام وعلاقتها بالحصول على فرصة عمل جديدة

حكم دعاء أول ليلة من رجب، وهل هو مستجاب؟

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ أحمد بن يوسف الصديقي.. خريج الأزهر قاضي البحرين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads