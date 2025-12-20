تموين الدقهلية يواصل حملاته على الأسواق والمخابز ويضبط 116 مخالفة

18 حجم الخط

واصلت مديرية التموين بالدقهلية حملاتها المكثفة على الأسواق والمخابز، حيث أسفرت الجهود عن تحرير 116 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك ضمن خطة محكمة تستهدف إحكام الرقابة على تداول السلع، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري.

وجاءت هذه الحملات على مدار ثلاثة أيام متتالية بنهاية الأسبوع، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وبمتابعة مباشرة من اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتأكيدًا على التعامل بحزم مع أي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تمس قوتهم اليومي.

وكيل تموين الدقهلية يقود الحملات

وقاد المحاسب علي حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين بالدقهلية،الحملات تموينية المكبرة، بمشاركة الإدارات التموينية المختلفة، وجاءت في مقدمة المخالفات المضبوطة مخالفات بقطاع المخابز حيث تم تحرير 67 مخالفة، وتنوعت ما بين نقص وزن، وعدم مطابقة للمواصفات، ومخالفات للاشتراطات الصحية، بما يؤثر بشكل مباشر على جودة رغيف الخبز المدعم وحقوق المواطنين.

وفي قطاع الأسواق، أسفرت الحملات عن تحرير 49 مخالفة تموينية، شملت بيع سلع مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار، والغش التجاري، وإدارة منشآت بدون ترخيص، فضلًا عن ضبط كميات من السلع المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتمكنت الحملات من ضبط محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، والتحفظ على عدد 2 أسطوانة بوتاجاز زنة 25 كجم، وشيكارة سكر حر زنة 50 كجم، وشيكارة سميد، كما تم تحرير محضر مخالفة لأحكام القانون رقم 107 لسنة 1994 والقرار رقم 114 لسنة 1994، والتحفظ على طن ملح طعام وعدد 50 علبة زبادي، إلى جانب تحرير محضر لاستخدام أسطوانات بوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، والتحفظ على عدد 2 أسطوانة سعة 25 كجم.

الحملات الرقابية مستمرة دون توقف

وأكد المحاسب علي حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات الرقابية مستمرة دون توقف، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين أو تهدد استقرار الأسواق، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، ومصادرة المضبوطات لحين العرض على الجهات المختصة.

خط ساخن لتلقي الشكاوي

واختتمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية بيانها بمناشدة المواطنين بضرورة التعاون والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تلاعب في الأسعار عبر الخط الساخن 16528

