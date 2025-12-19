الجمعة 19 ديسمبر 2025
نزاع على فيلا بالجيزة، زوج يرفع دعوى نشوز وزوجته تهدد بالطلاق للضرر

زوج يرفع دعوى نشوز
زوج يرفع دعوى نشوز ضد زوجته في الجيزة، فيتو
شهدت محكمة الأسرة بجنوب الجيزة دعوى قضائية، حيث طالب زوج بإثبات نشوز زوجته وخروجها عن طاعته بعد سنة من الزواج، وأوضح الزوج أن خلافات نشبت بينهما على خلفية مطالبة زوجته بشراء فيلا وسيارة فارهة لها رغم أن ذلك ليس في استطاعته، مما أدى إلى هجرها مسكن الزوجية.

أشار الزوج في دعواه إلى أن زوجته لاحقته بدعاوى طلاق للضرر ودعاوى حبس للضغط عليه لتنفيذ طلباتها المالية، مضيفًا أن زوجته استولت على منقولات ومصوغات، واشترطت للعودة أن يكتب لها الفيلا التي تعد مسكن الزوجية الخاصة بهما وشراء سيارة فارهة لها وعند رفضه، اتهمته بتبديد قائمة المنقولات الخاصة به.


وأكد الزوج أنه بالرغم من توفير مسكن قيمته ملايين الجنيهات، هجرت الزوجة المنزل وطالبت بنقل ملكية مسكن الزوجية الخاص بهم “فيلا” لها وواصلت ملاحقته بدعاوى يتهم فيها كيدًا وتهدف للاستيلاء على أمواله، ما تسبب له بأذى نفسي ومادي.
 

هل يجب طاعة أبي وأمي في خلع النقاب وحكم الصلاة بدون تغطية القدمين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

موظفة في دعوى خلع: تزوجته رغم اعتراض أسرتي عليه ويهددني بفيديوهات علاقتي معه

