اقتصاد

"المجموعة المتكاملة" تتصدر تداولات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال أسبوع

كشفت بيانات البورصة المصرية عن أداء سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال تداولات الأسبوع، حيث شهدت القائمة نشاطًا ملحوظًا لعدة قطاعات، وتصدرت المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية المشهد الاستثماري من حيث قيم التداول.

وجاء ترتيب الشركات الست الأولى من حيث قيمة التداول (بدون الصفقات) كالتالي:

المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية: احتلت المركز الأول بتداولات بلغت قيمتها 83,791,018 جنيه، مسجلة نسبة استحواذ بلغت 43.8% من إجمالي تداولات هذا السوق.

إنترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة: جاءت في المرتبة الثانية بقيمة تداول بلغت 27,229,156 جنيه، مع طفرة سعرية ملحوظة بنسبة تغير بلغت 33.07%.

فرتيكا للصناعة والتجارة: حلت ثالثًا بتداولات قيمتها 22,954,797 جنيه.

هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية: جاءت في المركز الرابع بقيمة تداول بلغت 12,590,704 جنيه.

الفنار للمقاولات العمومية: احتلت المركز الخامس بتداولات قيمتها 9,223,970 جنيه، محققة ارتفاعًا سعريًا بنسبة 21.04%.

فتنس برايم للأندية الصحية: اختتمت قائمة الستة الكبار بتداولات بلغت 7,428,248 جنيه.

يُذكر أن إجمالي التداولات في هذا السوق تعكس تزايد اهتمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات بالفرص الواعدة التي توفرها الشركات الناشئة والمتوسطة في مختلف القطاعات الهندسية والعقارية والخدمية.

 

تعاملات نهاية الأسبوع

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الخميس آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.922 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 40926 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 50430 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 18598 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.51% عند مستوى 4551 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 12868 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 17030 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 4374 نقطة.

 

تعاملات جلسة الأربعاء 

وكانت قد تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات الأربعاء الماضي، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.943 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي للبورصة 

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 41504 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 51002 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 18859 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 4574 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 12912 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 17088 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4392 نقطة.

 

تعاملات منتصف الأسبوع 

كما تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات، الثلاثاء الماضي، منتصف جلسات الأسبوع. وخسر رأس المال السوقى 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.959 تريليون جنيه.

 

مؤشر “إيجي إكس 30”

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 42002 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 51431 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 19087 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 4596 نقطة.

فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 13044 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 17216 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 4421 نقطة.

 

تداولات جلسة الإثنين 

وارتفعت معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين الماضي، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.981 تريليون جنيه.

وقفز  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 42305 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 51825 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 19227 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 4644 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

فيما هبط  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 13007 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 17236 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4479 نقطة.

